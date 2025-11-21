CSGT Đắk Lắk vượt lũ mang quan tài giúp lo hậu sự cho cháu bé 12 tuổi

(VTC News) -

Mưa lũ dồn dập nhiều ngày qua khiến hàng nghìn hộ dân ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị cô lập, giao thông tê liệt, việc tiếp cận y tế gần như không thể.

Tại tổ 16 thôn Phước Mỹ Tây, xã Tây Hòa, cháu N.N.N.U. (sinh năm 2013) bị sốt cao nhưng gia đình không thể đưa đi cấp cứu vì tất cả các tuyến đường bị chia cắt. Sau đó, cháu bé qua đời, gia đình không thể tổ chức hậu sự và cũng không có quan tài để khâm liệm.

Sáng 21/11, sau 2 ngày chờ đợi nước rút trong tuyệt vọng, người thân tìm đến Đội CSGT đường thuỷ (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngập sâu, nhờ hỗ trợ vận chuyển quan tài về nhà để lo hậu sự cho cháu U.

Hình ảnh CSGT Đắk Lắk vượt lũ đưa quan tài về nhà để khâm liệm cho cháu bé khiến nhiều người xúc động.

Lực lượng CSGT chuẩn bị ca nô chuyên dụng để giúp dân. Dưới trời mưa lạnh, các chiến sĩ bám mũi thuyền, nâng đỡ từng chút một để giữ chắc chiếc quan tài nhỏ. Hình ảnh cảnh sát đội mưa, lội nước, khom mình giữ lấy quan tài cháu bé giữa dòng lũ đục ngầu khiến ai chứng kiến cũng xúc động.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp đối với 40 xã, phường để ứng phó và khắc phục hậu quả của lũ.

40 xã, phường thuộc tình huống khẩn cấp gồm: Phú Mỡ, Sông Cầu, Ô Loan, Tuy An Nam, Tây Hòa, Hòa Mỹ, Sơn Thành, Suối Trai, Phú Yên, Xuân Phước, Xuân Lộc, Tuy Hòa, Tuy An Bắc, Xuân Lãnh, Xuân Cảnh, Đồng Xuân, Xuân Đài, Hòa Hiệp, Tuy An Đông, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Thịnh, Sơn Hòa, Vân Hòa, Tây Sơn, Ea Ly, Ea Bá, Sông Hinh, Bình Kiến, Đông Hòa, Xuân Thọ, Hòa Xuân, Tuy An Tây, Đức Bình, Yang Mao, Cư Pui, Krông Bông, Krông Ana, Dur Kmäl, Hòa Sơn.

Theo chính quyền, đợt mưa lũ lịch sử gây ảnh hưởng đến 40 xã, phường, khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết làm chia cắt, cô lập dân cư, gây nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Nhiều địa phương ở Đăk Lắk chìm sâu, cô lập trong trận mưa lũ lớn chưa từng có

Tính đến ngày 20/11, tại Đắk Lắk có 19 người tử vong, 6 người mất tích; 400 căn nhà hư hỏng hoàn toàn; hơn 13.800 nhà bị tốc mái, 85.700 lượt nhà bị ngập; hơn 12.800 hộ bị cô lập, 15.300 lượt hộ phải sơ tán…

Ngoài ra, hơn 17.700 lồng, bè, 950 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hơn 500 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân hư hỏng; 3.000.000 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi. Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, viễn thông, điện lực... bị hư hỏng ở mức độ khác nhau.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân. Các cơ quan, đơn vị khẩn trương đánh giá toàn diện, tập trung sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng then chốt như giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc…, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2549 của Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra; cụ thể là hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.