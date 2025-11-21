Quân khu 5 điều xe thiết giáp tiếp tế lương thực vùng tâm lũ Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 21/11, mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại các xã Tây Hoà, Đông Hoà, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Xuân Lộc, phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) vẫn chìm sâu trong nước lũ, bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.

Trước tình hình khẩn cấp, Quân khu 5 điều động lực lượng và phương tiện đặc chủng, dùng xe thiết giáp vượt nước xiết, tiếp tế hàng nghìn suất nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập sâu.

Xe thiết giáp của Quân khu 5 vào vùng tâm lũ. (Ảnh: Văn Viễn)

Đoàn công tác do Đại tá Cao Văn Mười – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 - trực tiếp chỉ huy, triển khai 3 xe thiết giáp vận chuyển hơn 3.000 suất quà, gồm mì tôm, lương khô, nước uống và các vật phẩm thiết yếu.

Vượt qua những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết, họ mở đường, tiếp cận từng thôn, từng cụm dân cư bị cô lập để trao tận tay nhu yếu phẩm cho bà con.

Nhận trên tay phần quà cứu trợ, cụ Nguyễn Hận (84 tuổi, trú phường Bình Kiến) xúc động: “Tôi sống gần hết đời người, chưa bao giờ thấy lũ lớn, ngập sâu như vậy. Nhà cửa chìm hết rồi, may có bộ đội đến ứng cứu, tiếp lương thực, chứ không cả nhà tôi chẳng biết xoay xở làm sao".

Người dân nhận lương thực từ các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5. (Ảnh: Văn Viễn)

Cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp đối với 40 xã, phường để ứng phó và khắc phục hậu quả lũ lụt. Đợt mưa lũ lịch sử ảnh hưởng đến 40 xã, phường, khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết làm chia cắt, cô lập dân cư, gây nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Đến ngày 20/11, tại Đắk Lắk có 19 người tử vong, 6 người mất tích; 400 căn nhà hư hỏng hoàn toàn; hơn 13.800 nhà bị tốc mái, 85.700 nhà bị ngập; hơn 12.800 hộ bị cô lập, 15.300 hộ phải sơ tán…

Ngoài ra, hơn 17.700 lồng, bè, 950 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hơn 500 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân hư hỏng; 3.000.000 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi. Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, viễn thông, điện lực... bị hư hỏng ở mức độ khác nhau.