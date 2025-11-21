Toàn cảnh mưa lũ Nam Trung bộ: Hàng vạn nhà ngập sâu, dân dỡ ngói ngoi lên cầu cứu

Theo báo cáo nhanh đến 6h30 ngày 21/11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh Trung Bộ làm 41 người chết, 9 người mất tích.
Mưa lớn kéo dài kết hợp thủy điện xả lũ khiến gần 68.000 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị ngập. Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng, trong đó Khánh Hòa 50 xã, phường, Gia Lai 30 xã, phường và Đắk Lắk 34 xã, phường.
Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (tỉnh Đắk Lắk) đã đạt đỉnh, vượt lũ lịch sử từ 0,2-1,1m và đang xuống. Riêng sông Dinh Ninh Hòa đang duy trì ở mức đỉnh 6,77m, trên BĐ3 là 1,07m, vượt lũ lịch sử năm 1986 là 0,19m. Hiện lũ trên sông Ba tại Phú Lâm đã xuống 0,7m so với đỉnh lũ nhưng còn trên BĐ3, tại Củng Sơn đã giảm 3,23m so với đỉnh lũ. Trên sông Kỳ Lộ đã xuống mức BĐ2, giảm 5,17m so với đỉnh lũ.
Tại Gia Lai, tình hình ngập lụt kéo dài khiến nhiều người dân cầu cứu. Trong ảnh là người phụ nữ ở phường Quy Nhơn Đông dỡ ngói để ngoi lên cầu xin sự giúp đỡ.
Trong ngày hôm qua (20/11), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã di dời 2.850 hộ dân với 10.529 người đến nơi trú tránh an toàn, cứu nạn cứu hộ 766 người dân thoát vùng ngập nước sâu.
Những cụ già, trẻ nhỏ được bồng, cõng khỏi khu vực đang bị bủa vây bởi nước lũ ở Gia Lai.
Công an tăng cường 15 cano, 43 xuồng máy, 400 ô tô, khoảng 4.000 áo phao... đến các khu vực chìm trong nước lũ để hỗ trợ người dân di dời.
Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động 1.617 chiến sĩ để triển khai di dời, sơ tán 2.463 hộ/6.704 nhân khẩu.
Ngoài hỗ trợ công tác di dời, lực lượng chức năng còn vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực ngập lụt để hỗ trợ người dân.
Tại tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Hiện, tỉnh chưa công bố số liệu người tử vong do mưa lũ.
Mưa lũ 3 ngày qua ở Đắk Lắk khiến 39.517 lượt nhà bị ngập; 11.586 hộ bị cô lập; 11.530 hộ đã được tổ chức sơ tán đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do nước đang tiếp tục dâng, khả năng số nhà ngập tăng cao.
Ngoài ra, nước lũ đã khiến sạt lở đất, gây ngập, hư hỏng nhiều tuyến giao thông. Trong ảnh là cầu Lò Gốm thuộc xã Tuy An Bắc bị lũ cuốn sập.
Ông Y San Adrơng – Phó giám đốc Công an tỉnh – cho biết phương án ứng phó mưa lũ đã được kích hoạt từ tối 18/11. Công an tỉnh đã huy động 5.000 cán bộ, chiến sĩ; đồng thời triển khai 122 xe ô tô các loại cùng 40 cano, xuồng máy… để hỗ trợ các địa phương ứng phó mưa lũ, cứu nạn cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự tại các vùng ngập sâu.
Tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều địa phương chìm trong biển nước khi lũ trên sông Cái Phan Rang đạt đỉnh, trên mức BĐ3.
Cụ thể, mưa lớn trong suốt từ đêm 19 đến sáng 20/11 khiến nhiều tuyến đường ở phường Tây Nha Trang, phường Bắc Nha Trang ngập sâu.
Lũ lên nhanh khiến người dân trở tay không kịp, đành bất lực chứng kiến ô tô bị ngập trong nước.
Sáng 21/11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho hay lũ trên sông Dinh Ninh Hòa đang giảm chậm. Mực nước lúc 9h ngày 21/11 tại các trạm như sau: Trạm Dục Mỹ: 15,53m, trên mức BĐ1 là 0,03m; trạm thủy văn Ninh Hòa: 6,26m, trên mức BĐ3 là 0,56m, thấp hơn lũ lịch sử năm 1986 (6,58m): 0,32m.