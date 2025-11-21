Quốc lộ 29, 26, 19C ở Đắk Lắk nối lại giao thông sau mưa lũ lịch sử

(VTC News) -

Sở Xây dựng Đắk Lắk cho biết đến sáng 21/11, tình hình mưa lũ, ngập nước trên các tuyến đường cơ bản đã được kiểm soát. Các tuyến Quốc lộ 29, 26 và 19C cơ bản đã thông xe ít nhất một làn đường. Tuyến Quốc lộ 25 vẫn còn một vị trí bị ngập nước ở đầu tuyến và xói lở đoạn từ Km26+00-Km26+300.

Một vị trí sạt lở trên tuyến quốc lộ 19C đã được hốt dọn tạm thời để phương tiện lưu thông. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Theo thống kê, toàn tỉnh còn 26 điểm bị ách tắc giao thông; trong đó có 4 vị trí sạt lở và 22 vị trí ngập nước.

Cụ thể, có 4 vị trí bị tắc đường do sạt lở, đứt đường, gồm tuyến Quốc lộ 25, tại Km26+00-Km26+300 nền, mặt đường bị xói lở hàm ếch dài 300m.

Tuyến ĐT.646 có 2 vị trí bị sạt lở mái taluy dương thuộc địa phận xã Phú Mỡ với khối lượng khoảng 1.150m³ và xã Tây Sơn khoảng 300m³.

Tuyến ĐT.647 thuộc địa phận xã Phú Mỡ cũng xuất hiện tình trạng đất cát mái taluy sạt lở, bồi lấp nền, mặt đường tại Km22+150-Km22+400 khoảng 875m3, tại Km23+00, Km24+00, Km28+800 khoảng 1.100m³.

Trên tuyến Quốc lộ 1, cống hộp tại Km1253+100 thuộc thôn Thạch Khê, xã Xuân Lộc, phía thượng lưu bị xói lở 1/3 mặt đường.

Các lực lượng chức năng đang phân luồng đi theo Quốc lộ 1D. Hiện đơn vị đang triển khai khắc phục; dự kiến thông xe 10h ngày 22/11.

Ngoài ra, toàn tỉnh còn 22 điểm tắc đường do ngập nước; bao gồm tuyến Quốc lộ 25 ( còn 1 điểm thuộc phường Tuy Hòa); tuyến Quốc lộ 29 (còn 4 điểm tại phường Hòa Hiệp, phường Đông Hòa, xã Tây Hòa và xã Đức Bình); tuyến Quốc lộ 14C (còn 1 điểm tại xã Ia R'vê); tuyến Quốc lộ 27 còn 1 điểm tại xã Hòa Sơn).

Tuyến ĐT.645 còn 2 điểm tại phường Phú Yên và xã Tây Hòa. Tuyến ĐT.689 còn 4 điểm tại xã Krông Bông. Tuyến ĐT.693 còn 2 điểm tại xã Cư Prao. Tuyến ĐT.698 còn 1 điểm tại xã Krông Ana. Tuyến ĐT.692 còn 1 điểm tại xã Hòa Sơn.

Tuyến Quốc lộ 1, đoạn Km1341-Km1343 phường Đông Hoà và Km1347-Km1350, Km1352-Km1353, Km1356 (khu vực ga Hảo Sơn) xã Hoà Xuân bị ngập sâu từ 0,8-1,2m tắc giao thông, xe không lưu thông được.

Ngoài ra, hiện trên tuyến Quốc lộ 1 qua đèo Cổ Mã, đèo Cả phát sinh một số sạt lở mái taluy, bồi lấp 1/2 mặt đường; tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở. Hiện lực lượng CSGT tỉnh Khánh Hòa đã rào chắn cấm các phương tiện lưu thông qua đèo.

Đối với hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã, do ảnh hưởng nước ngập, mặt đường gây tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 gần khu vực nút giao vào hầm đèo Cả (phía tỉnh Đắk Lắk) nên khu vực hầm đèo Cả và hầm Cổ Mã vẫn đang ách tắc giao thông.

Nhà dân ở Đắk Lắk chìm trong biển nước.

Theo báo cáo nhanh đến 6h30 ngày 21/11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh Trung Bộ làm 41 người chết, 9 người mất tích.

Mưa lớn kéo dài kết hợp thủy điện xả lũ khiến gần 68.000 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị ngập. Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng, trong đó Khánh Hòa 50 xã, phường, Gia Lai 30 xã, phường và Đắk Lắk 34 xã, phường.

Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (tỉnh Đắk Lắk) đã đạt đỉnh, vượt lũ lịch sử từ 0,2-1,1m và đang xuống. Riêng sông Dinh Ninh Hòa đang duy trì ở mức đỉnh 6,77m, trên BĐ3 là 1,07m, vượt lũ lịch sử năm 1986 là 0,19m. Hiện lũ trên sông Ba tại Phú Lâm đã xuống 0,7m so với đỉnh lũ nhưng còn trên BĐ3, tại Củng Sơn đã giảm 3,23m so với đỉnh lũ. Trên sông Kỳ Lộ đã xuống mức BĐ2, giảm 5,17m so với đỉnh lũ.