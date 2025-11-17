Nước sông lên nhanh, đường thành sông, dân Huế lần thứ 4 'chạy lụt'

Chưa đầy tháng, người dân TP Huế lần thứ 4 'chạy lụt'

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ đêm qua (17/11) đến sáng nay nước sông Bồ ( TP Huế ) lên nhanh, mực nước đo được tại trạm Phú Ốc là 4,43 mét dưới báo động 3 khoảng 0,07 mét. Tại một số vùng hạ du bắt đầu ngập sâu, người dân bì bõm trong nước ngập từ sáng sớm.

Tại phường Hoá Châu (TP Huế - hạ lưu sông Bồ) nước dâng cao ngoài đường khoảng từ 20 - 50cm, có nơi sâu hơn. Người dân đang cấp tập lội lụt đi mua thêm lương thực dự trữ.

Nhiều tiểu thương trực tiếp chèo thuyền đưa thực phẩm đi bán cho người dân vùng lụt ở phường Hoá Châu.

Nước dâng cao bắt đầu tràn vào nhà dân ở phường Hoá Châu (TP Huế)

Đây là lần thứ 4 trong hơn nửa tháng người dân vùng trũng phường Hoá Châu nói riêng và TP Huế nói chung cấp tập "chạy lũ". Trước đó từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025 người dân TP Huế có 3 lần chạy lụt, nước trên các sông dâng cao lịch sử, có sông vượt cả trận "đại hồng thuỷ" năm 1999.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, nước sông Bồ tiếp tục dâng cao lên trên báo động 3 và thấp hơn đỉnh lũ lịch sử vừa qua khoảng 0,2 - 0,5 mét.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng TP Huế khuyến cáo người dân hạ du sông Bồ khẩn trương kê cao, bảo vệ tài sản. Người ở khu vực nguy hiểm khẩn trương di tản đến nơi an toàn.

Trên sông Hương (TP Huế) nước cũng bắt đầu lên nhanh, mực nước đo được lúc 8h ngày 17/11 tại trạm Dã Viên là 2,76 mét, trên báo động 2 là 0,76 mét. Nước sông dâng nhấn chìm Đập Đá nối đường Lê Lợi - Nguyễn Sinh Cung (TP Huế). Dự báo trong 24h tiếp theo, nước sông Hương tiếp tục dâng cao lên trên báo động 3, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử vừa qua khoảng 1,2 - 1,5 mét.

Nước sông Hương dâng cao khiến nhiều tuyến phố ở trung tâm TP Huế bắt đầu ngập cục bộ. Tai khu vực cầu Lịch Đợi đường Bùi Thị Xuân nước ngập sâu, lực lượng chức năng phải chăng dây chắn để cảnh báo người dân không đi qua.

Học sinh TP Huế lại được cho nghỉ học vì mưa lũ



Do mực nước các sông đang lên nhanh, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, Sở GD&ĐT TP Huế thông báo cho học sinh các trường trên địa bàn thành phố nghỉ học trong ngày 17/11 (thứ Hai). Đối với các khu vực không bị ảnh hưởng bởi lũ, các trường tổ chức dạy và học bình thường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ ngày 16 - 18/11 khu vực tiếp tục có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa vùng đồng bằng 150 - 300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200 - 400mm, có nơi trên 500mm.

Sau 19/11, Huế tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 16 - 19.11 ở vùng đồng bằng 200 - 450mm, có nơi trên 600mm; vùng núi 300 - 600mm, có nơi trên 800mm.