Dự báo mưa trên 100mm/giờ, nước sông vượt báo động 3, Huế nguy cơ tái lụt

(VTC News) -

Chiều 14/11, Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế phát tin cảnh bão lũ trên các sông. Theo đó, hiện nay, mực nước trên các sông ở TP Huế đang ở mức dưới báo động 1, riêng sông Bồ trên báo động 1. Mực nước đo được lúc 14h ngày 14/11 trên sông Hương tại trạm Kim Long là 0,95 mét (dưới báo động 1 là 0,05 mét); trên sông Bồ là 2,20 mét (trên báo động 1 là 0,70 mét); sông Ô Lâu tại trạm Phong Bình là 0,94 mét; sông Truồi tại trạm Truồi là 0,73 mét.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ đêm 15 đến 19/11, TP Huế sẽ xuất hiện mưa to đến rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt dự báo phổ biến 200–450 mm ở vùng đồng bằng, có nơi trên 600 mm; vùng núi 300–600 mm, có nơi trên 800 mm. Cường suất mưa mạnh nhất tập trung vào các ngày 17–18/11. Sau ngày 19/11, khu vực tiếp tục có mưa rải rác, chủ yếu mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Cảnh báo mưa lớn, nước sông dâng cao, Huế đứng trước nguy cơ tái ngập lụt.

Cần chủ động đề phòng mưa với cường suất lớn, trên 100 mm/giờ hoặc 200 mm/3 giờ, có thể gây ngập úng đô thị và ngập lụt, trên diện rộng.

Cảnh báo, từ ngày 16 - 20/11 trên các sông ở TP Huế khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông ở mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi.

Trước đó, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025 TP Huế liên tiếp hứng chịu những trận lụt lịch sử gây thiệt hại hơn 3.270 tỷ đồng.

Nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, cầu cống hư hỏng; riêng chi phí khắc phục bước đầu do Sở Xây dựng quản lý ước tính hơn 134 tỷ đồng. Toàn thành phố ghi nhận 11 sự cố nguồn nước, 7 sự cố điện và 3 tuyến cáp quang bị đứt khiến liên lạc gián đoạn. Ngành điện thiệt hại hơn 38 tỷ đồng, trong đó 32 tỷ đồng là doanh thu giảm do phải cắt điện cho hơn 200.000 hộ dân tại các khu vực ngập lụt.

Huế vừa trải qua trận lụt lịch sử hơn 25 năm mới lập lại gây thiệt hại nặng nề.

Toàn TP Huế có hơn 600 ha ngô và rau màu, 255 ha cây ăn quả cùng 124.000 chậu hoa, cây cảnh bị hư hại; 326 tấn giống lúa bị ngập úng. Khoảng 70 ha ruộng bị sạt lở, bồi lấp bùn đất; gần 280 ha rừng bị đổ ngã, riêng phường Phú Bài chiếm tới 157 ha. Thiệt hại về vật nuôi gồm 6 con trâu, 50 con bò, 149 con lợn và hơn 13.000 con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.

Ngoài ra, 6.000 ha ao hồ nuôi trồng và hơn 8.300 lồng cá bị ngập, gây thiệt hại gần 58 tấn cá thương phẩm và 60.000 con cá giống. Nhiều vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại Hương Trà, Phú Vang và Hương Thủy bị hư hại gần như hoàn toàn.