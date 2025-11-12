Cảnh báo mưa lớn vượt 1.000mm, các thuỷ điện lớn ở Huế ‘xả nước’

(VTC News) -

Ngày 12/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân dự TP Huế ra lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thuỷ điện Bình Điền (thượng nguồn sông Hương) qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200 - 800m3/s. Điều chỉnh vận hành tuỳ theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng lúc 15h ngày 12/11.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cũng ban hành lệnh vận hành điều tiết nước tại hồ chứa thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) và hồ chứa nước Tả Trạch.

Cụ thể, nhà máy thủy điện Hương Điền nhận lệnh bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết nước về hạ du từ 16h ngày 11/11 với mức dao động từ 300 - 700 m3/s và sẽ điều chỉnh tùy theo lưu lượng nước thực tế về hồ.

Thủy điện Hương Điền (TP Huế) trong một lần điều tiết nước về hạ du

Trong khi đó, hồ chứa nước Tả Trạch được lệnh điều tiết nước về hạ du với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ 300 - 800m3/s. Điều chỉnh vận hành tuỳ theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng bắt đầu từ 8h ngày 12/11.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa, hồ thuỷ điện triển khai ngay việc thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du; đồng thời theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến hồ, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc, sông Hương tại trạm Kim Long và báo cáo thường xuyên.

Các xã, phường hạ du được yêu cầu nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan thẩm quyền cho phép; đồng thời thông báo cho người dân chủ động phòng tránh.

TP Huế vừa qua đợt mưa lũ lịch sử (nước trên sông Bồ vượt đỉnh lũ trận "đại hồng thuỷ" năm 1999) gây thiệt hại nặng nề

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ ngày 15 đến 20/11 và những ngày cuối tháng, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sau đó tiếp tục được bổ sung mạnh, kết hợp với nhiễu gió Đông trên cao, thời tiết tại TP Huế chuyển nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực A Lưới trời chuyển rét; vùng biển xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, biển động, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa từ đêm 11 đến 20/11 được dự báo phổ biến 500 - 600 mm, vùng núi 700 - 900 mm, có nơi vượt 1.000 mm.