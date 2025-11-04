Mưa lũ lịch sử kéo sập 15 m tường Hoàng thành Huế

(VTC News) -

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế vừa có báo cáo gửi UBND TP Huế về sự cố xảy ra do thiên tai tại khu vực Hoàng thành Huế.

Cụ thể, khoảng 18h45 ngày 2/11 xảy ra sự cố sập một đoạn tường Hoàng Thành phía đường Đặng Thái Thân (đoạn tường bị sập dài khoảng 15m - cách cổng Hoà Bình khoảng 50 m). Ngay sau khi xảy ra sự cố, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thực hiện rào chắn, bao che và lập biển cảnh báo khu vực nêu trên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tham quan, viên chức, người lao động của Trung tâm.

Sáng 3/11, Trung tâm mời đại diện Sở Xây dựng TP Huế khảo sát kiểm tra, đánh giá bước đầu sự cố trên. Theo ghi nhận trực quan, phần tường bị sập gồm nhiều viên gạch vồ tách rời, thiếu tính liên kết khối. Quan sát bằng mắt thường, tường được xây 3 lớp trong và ngoài xây bằng gạch vồ, lớp giữa độn bằng đất sét.

Đoạn tường Hoàng thành Huế bị mưa lẽ kéo sập

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng ghi nhận một số đoạn tường lân cận có xu hướng nghiêng vào trong, một số đoạn biểu hiện rạn nứt, kết cấu yếu, có khả năng tiếp tục chuyển vị nếu bị tác động của mưa lớn, nước dâng kéo dài.

Trước sự cố này, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan thực hiện việc điều tra khảo sát đánh giá về sự cố xảy ra do thiên tai, đề xuất phương án xử lý... báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đối với Sở Văn hoá - Thể thao, chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan ghi nhận, xác minh sự cố, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định đối với sự cố xảy ra do thiên tai ảnh hưởng đến di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt.

Riêng Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hoá - Thể thao, các ban ngành liên quan trong công tác khảo sát, đánh giá, xác minh sự cố, đề xuất, kiến nghị.

Có biện pháp bảo vệ, cảnh báo khu vực xảy ra sự cố cũng như các khu vực tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra hư hại do mưa lũ kéo dài, để đảm bảo cho người dân cũng như viên chức, người lao động của Trung tâm. Có những biện pháp tức thời hạn chế tối đa các hư hại có thể xảy ra do tác động của thiên tai.

Sau thiên tai, chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá tổng thể tình trạng thực tế của hệ thống tường Hoàng thành (cũng như phần Kẻ đá Hồ Ngoại Kim thuỷ) để lập dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích nhằm đảm bảo sự bền vững, bảo tồn giá trị lịch sử của di tích (dự kiến khoảng 300 đến 500 tỷ đồng).

Đối với Sở Tài chính, trên cơ sở báo cáo của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP Huế cập nhật các thiệt hại của Quần thể di tích Cố đô Huế do trận lũ lịch sử vừa qua để đề nghị hỗ trợ khắc phục từ nguồn ngân sách trung ương và các nguồn hợp pháp khác