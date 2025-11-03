Nước sông dâng vượt xa báo động 3, TP Huế tiếp tục chìm trong biển nước

Nước sông vượt xa báo động 3, nhiều khu dân cư ở Huế tái cảnh chìm trong biển nước
Sáng 2/11 TP Huế tiếp tục có mưa to, có nơi đặc biệt to. Mưa lớn khiến lượng nước đổ về lớn khiến các hồ chứa thuỷ điện buộc phải tăng cường điều tiết nước về hạ du làm cho nước sông Bồ và sông Hương lên nhanh, vượt xa mức báo động 3. Mực nước sông Hương đo được tại trạm Dã Viên lúc 12h30 ngày 3/11 là 4,23 mét (báo động 3 là 3,5 mét); trên sông Bồ, mực nước đo được tại trạm Phú Ốc lúc 12h ngày 3/10 là 5,28 mét (vượt báo động 3 là 0,78 mét, vượt đỉnh lũ lịch sử ngày 29/10 là 0,1 mét).
Ghi nhận tại tổ dân phố Phú Lương A (phường Hoá Châu, TP Huế - hạ lưu sông Bồ) khi nước từ các đợt lụt cách đây vài ngày chưa rút hết thì cả khu rộng lớn lại chìm trong biển nước.
Đây là lần thứ 3 trong vòng 1 tuần người dân Phú Lương A (phường Hoá Châu) nói riêng và nhiều khu vực dân cư ở TP Huế nói chung "chạy lụt".
Việc phải liên tiếp chạy lụt khiến người dân TP Huế ngán ngẩm, chỉ biết cười trừ.
Được biết, hiện mực nước đổ về rất cao, thuỷ điện Hương Điền đang tiếp tục tăng lượng nước điều tiết về hạ du, cảnh báo nước trên sông Bồ có thể tiếp tục dâng cao, đạt đỉnh và xuống chậm trong 6 giờ tới.
Nước sông Hương dâng cao, kết hợp mưa rất lớn khiến nhiều phường ở trung tâm TP Huế tiếp tục ngập sâu, lực lượng công an, quân đội đang căng mình hỗ trợ dân "chạy lũ" và ứng cứu người bị nạn. Trong hình là lực lượng chức năng đang hỗ trợ một bệnh nhân lên Bệnh viện Trung ương Huế chạy thận.
Ghi nhận tại quốc lộ 49 đoạn qua phường Dương Nỗ (TP Huế), nước sông Hương lên nhanh khiến quốc lộ 49 ngập sâu trên 40cm, các phương tiện không thể di chuyển, trừ thuyền.
Rất nhiều xe máy còn để trên vỉa hè quốc lộ 49, nếu nước tiếp tục dâng thì các phương tiện này có thể bị ngập, hư hỏng.
Tại một số tuyến đường liên thôn ở phường Dương Nỗ nước còn ngập sâu từ 0,8 - 1,5 mét, rất nhiều khu dân cư bị cô lập trong lũ.
Hầu hết các khu dân cư ở khu vực thấp trũng của phường Dương Nỗ đều bị nước lũ tràn vào nhà gây ngập từ 30 - 50cm, có nơi cao hơn.
Lãnh đạo phường Dương Nỗ (TP Huế) cho biết, từ sáng nay, lực lượng chức năng liên tục sử dụng thuyền để tiếp tế, cứu trợ cho người dân.
Đáng chú ý, từ sáng đến trưa 3/10, chính quyền phường Dương Nỗ tổ chức dùng thuyền đưa 6 trường hợp đến bệnh viện chờ sinh, 3 ca chạy thận và 1 ca đau ruột thừa.