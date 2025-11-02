Mưa trắng trời, nước sông lên nhanh, Huế tái diễn cảnh ngập lụt

Video: Dân vùng 'rốn lũ' TP Huế bì bõm trong nước lụt

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sáng 2/11, TP Huế xuất hiện mưa to đến rất to. Do lượng mưa lớn, các hồ chứa thủy điện phải tăng cường xả nước để đảm bảo an toàn đập, khiến mực nước sông Hương và sông Bồ dâng cao. Tại trạm Dã Viên, mực nước sông Hương đo được 3,34m (xấp xỉ báo động 3 là 3,5m); còn tại trạm Tứ Phú, sông Bồ ở mức 4,08m (báo động 3 là 4,5m).

Mưa lớn, nước sông dâng khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế như Bà Triệu, Trường Chinh, Hùng Vương, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng... ngập sâu trong nước.

Gần một tuần nay, người dân TP Huế liên tục sống trong cảnh bì bõm nước lụt, nước vừa rút lại dâng trở lại.

Tại đoạn đường Bà Triệu đoạn giao với đường Trường Chinh (TP Huế), nước ngập sâu trên 30cm, các xe di chuyển khó khăn.

Một số đoạn nước ngập sâu quá nửa bánh xe, người dân phải bì bõm lội nước đẩy xe để trở về nhà.

Rác thải đọng lại từ trận lụt cách đây vài ngày chưa dọn hết thì nay tiếp tục bị chìm trong nước.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP Huế phát đi cảnh báo mưa lũ để các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt, chủ động ứng phó. Theo đó, trong 6 giờ qua, tại khu vực các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc, Thượng Nhật thượng nguồn hồ Tả Trạch có mưa rất to và đặc biệt to, tổng lượng mưa từ 200-300mm.

Dự báo trong 3 giờ đến 6 giờ tới mưa mở rộng ra toàn TP Huế, những khu vực trên vẫn mưa đặc biệt lớn. Lượng nước đổ về các sông lớn, làm cho mực nước các sông tiếp tục tăng.

Theo cơ quan chuyên môn TP Huế, trong chiều và đêm nay (2/11), mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3 (3,5m). Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3 (4,5m).

Học sinh tiếp tục nghỉ học

Chiều 2/11, Sở GD&ĐT TP Huế phát đi công văn về việc thông báo cho học sinh nghỉ học tránh lũ. Thông báo nêu, hiện nay tình trạng mưa lũ diễn biến phức tạp, nước các sông tiếp tục dâng cao, để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, Sở GD&ĐT TP Huế đề nghị các trường học và cơ sở giáo dục tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai (3/11).

Đối với một số trường thuộc vùng cao không bị ngập lụt, Sở GD&ĐT giao hiệu trưởng, lãnh đạo các trường và cơ sở giáo dục chủ động quyết định việc tổ chức dạy học theo đúng chương trình và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định.