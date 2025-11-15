Bộ Công an hỗ trợ 5 tỷ đồng giúp Huế khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử

(VTC News) -

Sáng 15/11, thừa uỷ quyền lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an TP Huế trao 5 tỷ đồng của Bộ Công an giúp TP Huế khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, mong muốn thông qua sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp địa phương sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Công an cùng cán bộ chiến sỹ, các doanh nhân, doanh nghiệp, cá nhân đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ thành phố Huế trong thời điểm khó khăn. Đồng thời khẳng định, nguồn lực quý báu này không chỉ giúp người dân sớm vượt qua thiệt hại sau mưa lũ mà còn tiếp thêm động lực để chính quyền và các lực lượng cơ sở nỗ lực hơn nữa trong công tác khắc phục, ổn định đời sống và sản xuất.

TP Huế tiếp nhận số tiền 5 tỷ đồng của Bộ Công an ủng hộ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025

Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh, luôn trân trọng những nghĩa tình, trách nhiệm cộng đồng và cam kết sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các nguồn hỗ trợ.

Trước đó, Bộ Công an cũng hỗ trợ TP Huế 50 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cấp phát trực tiếp cho Nhân dân; hơn 15 đoàn công tác từ các đơn vị trực thuộc và Công an các tỉnh, thành phố đã đến thăm, trao tặng nhu yếu phẩm, trang thiết bị, phương tiện và tiền mặt với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Ngày 03/11, Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ TP Huế 5 tỷ đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân

Trước đó, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025, trong 10 ngày TP Huế xảy ra 3 đợt “lũ chồng lũ” gây thiệt hại hơn 3.270 tỷ đồng.

Nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, cầu cống hư hỏng, riêng chi phí khắc phục bước đầu do Sở Xây dựng quản lý ước tính hơn 134 tỷ đồng. Toàn thành phố ghi nhận 11 sự cố nguồn nước, 7 sự cố điện và 3 tuyến cáp quang bị đứt khiến liên lạc gián đoạn. Ngành điện thiệt hại hơn 38 tỷ đồng, trong đó 32 tỷ đồng là doanh thu giảm do phải cắt điện cho hơn 200.000 hộ dân tại các khu vực ngập lụt.

Toàn TP Huế có hơn 600 ha ngô và rau màu, 255 ha cây ăn quả cùng 124.000 chậu hoa, cây cảnh bị hư hại; 326 tấn giống lúa bị ngập úng. Khoảng 70 ha ruộng bị sạt lở, bồi lấp bùn đất; gần 280 ha rừng bị đổ ngã, riêng phường Phú Bài chiếm tới 157 ha. Thiệt hại về vật nuôi gồm 6 con trâu, 50 con bò, 149 con lợn và hơn 13.000 con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.

Ngoài ra, 6.000 ha ao hồ nuôi trồng và hơn 8.300 lồng cá bị ngập, gây thiệt hại gần 58 tấn cá thương phẩm và 60.000 con cá giống. Nhiều vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại Hương Trà, Phú Vang và Hương Thủy bị hư hại gần như hoàn toàn.