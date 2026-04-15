Quảng Ninh bàn phương án phát triển đô thị ven vịnh Cửa Lục

Chiều 15/4, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về kế hoạch phát triển vịnh Cửa Lục cũng như phương án xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đề xuất phát triển khu vực vịnh Cửa Lục thành đô thị ven vịnh theo mô hình phát triển bền vững, lấy hệ sinh thái tự nhiên (rừng ngập mặn, mặt nước, địa hình núi) làm nền tảng cốt lõi để tổ chức không gian.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo nghiên cứu kỹ phương án xây dựng trung tâm hành chính mới trong chiến lược mở rộng không gian đô thị vịnh Cửa Lục.

Theo đó, đơn vị đề xuất cấu trúc không gian tổng thể với 3 trục phát triển chủ đạo là trục sinh thái, trục văn hóa - hành chính và trục du lịch, dịch vụ ven vịnh. Đồng thời, tổ chức hệ thống các phân khu chức năng có tính chất và vai trò riêng, góp phần định hình khung phát triển chung cho toàn khu vực.

Tại khu vực vịnh Cửa Lục cũng xác định 4 định hướng phát triển chủ đạo, gồm: Đô thị sinh thái ven vịnh; phát triển không gian trải nghiệm du lịch; hình thành trục văn hóa - hành chính mang tính biểu tượng và tổ chức đô thị theo cấu trúc đa lớp cảnh quan từ núi đến vịnh.

Đánh giá cao phương án đề xuất của đơn vị tư vấn, ông Bùi Văn Khắng cho rằng, ý tưởng có cách tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển đô thị bền vững, tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, cấu trúc không gian được đề xuất có tính logic, rõ ràng, kết hợp giữa các trục phát triển và hệ thống phân khu chức năng, tạo cơ sở hình thành đô thị có bản sắc.

Tuy nhiên, phương án hiện mới ở mức nghiên cứu ý tưởng và đơn vị tư vấn cần tiếp tục tham vấn thêm ý kiến của đại biểu cùng các chuyên gia có kinh nghiệm, nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật, môi trường, kinh tế và các căn cứ pháp lý để bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Đặc biệt, ông Khắng yêu cầu nghiên cứu kỹ phương án xây dựng trung tâm hành chính tỉnh, quảng trường và trung tâm tổ chức hội nghị mới của tỉnh.

Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ đạo tận dụng hiệu quả công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có và hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới.