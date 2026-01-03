Quảng Ninh tính xây Trung tâm hành chính mới, có quảng trường chứa 100.000 người

(VTC News) -

Ngày 3/1, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác của tỉnh trực tiếp đi khảo sát khu vực xã Thống Nhất, bên bờ Vịnh Cửa Lục - nơi dự tính xây dựng Trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra sơ đồ quy hoạch Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh đặt tại xã Thống Nhất.

Theo quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, định hướng mở rộng không gian phát triển đô thị của vùng đất Hạ Long, lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm để kết nối phát triển đô thị theo mô hình đa cực, mở rộng đô thị lên phía Bắc.

Để cụ thể hóa các định hướng quy hoạch, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung triển khai nghiên cứu đầu tư xây dựng Khu Trung tâm hành chính mới tại xã Thống Nhất. Đồng thời, tỉnh nghiên cứu mở rộng, nâng cấp tuyến quốc lộ 279 và xây dựng cầu Cửa Lục 2 nhằm tăng cường khả năng kết nối hạ tầng.

Riêng Khu Trung tâm hành chính mới được định hướng đầu tư để trở thành mô hình kiểu mẫu của cả nước, gắn với Quảng trường trung tâm có sức chứa khoảng 100.000 người, tạo điểm nhấn kiến trúc, không gian đô thị hiện đại bên bờ Vịnh Cửa Lục.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện sớm phương án quy hoạch Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Tại buổi khảo sát, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần cụ thể hóa các định hướng quy hoạch đã được phê duyệt mà còn tạo động lực phát triển không gian đô thị hiện đại, đồng bộ, gắn kết hài hòa giữa hành chính – dịch vụ – cảnh quan sinh thái khu vực Vịnh Cửa Lục.

Ông Khắng giao các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án quy hoạch, bảo đảm tính tổng thể, lâu dài, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong đó chú trọng yếu tố kiến trúc, cảnh quan, công năng sử dụng và khả năng kết nối giao thông.

Để thúc đẩy không gian đô thị về phía Bắc, trong đó có Khu Trung tâm hành chính mới, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng cây cầu Bình Minh và Tình Yên bắc qua Vịnh Cửa Lục.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng lưu ý quá trình nghiên cứu, triển khai dự án phải bám sát các quy định của pháp luật, lựa chọn phương án đầu tư tối ưu, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tiềm lực và định hướng phát triển của tỉnh.

Mục tiêu là xây dựng Khu Trung tâm hành chính mới trở thành biểu tượng phát triển mới của Quảng Ninh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, từng bước hình thành một trung tâm hành chính hiện đại, kiểu mẫu của cả nước.