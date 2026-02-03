Cao Bằng: Khởi công xây dựng trường Tiểu học Nùng Trí Cao

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi Lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa nhấn mạnh: Đây không chỉ là một dự án xây dựng trường học, mà còn là một món quà lớn, giàu ý nghĩa nhân văn, hết sức cụ thể mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dành cho Cao Bằng; thể hiện sinh động tinh thần “lấy Nhân dân làm trung tâm”, “lấy giáo dục làm nền tảng”, chăm lo cho vùng đất cội nguồn cách mạng bằng những công trình bền vững cho tương lai.

Các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng công trình trường Tiểu học Nùng Trí Cao (phường Nùng Trí Cao, Cao Bằng).

Từ sự quan tâm đó, chuỗi các công trình về an sinh, giáo dục gắn với kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước đã được triển khai, trong đó Trường Tiểu học Nùng Trí Cao là một điểm nhấn tiêu biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu tại buổi lễ.

Trường Tiểu học Nùng Trí Cao được xây dựng trên địa bàn tổ dân phố 7, phường Nùng Trí Cao, đây là một trong các công trình trong Chương trình an sinh xã hội, quà tặng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Dự án do Tập đoàn Đèo Cả thi công, với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 16.000 m2, quy mô 27 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 700 học sinh, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia. Công trình gồm các hạng mục: Khối hiệu bộ, phòng học, nhà đa năng, nhà ăn, khu bếp, thư viện, các hạng mục phụ trợ và hệ thống sân vườn, cảnh quan. Dự án dự kiến hoàn thành vào ngày 2/9/2026.

Tỉnh Cao Bằng cam kết sẽ tổ chức thi công công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất giáo dục của phường, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tham dự Lễ khởi công xây dựng công trình trường Tiểu học Nùng Trí Cao, Cao Bằng có các đại biểu và người dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương mở rộng không gian Di tích Đền Kỳ Sầm, nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị lịch sử – văn hóa của di tích, tỉnh Cao Bằng đã thống nhất thu hồi toàn bộ diện tích điểm trường Tiểu học Vĩnh Quang hiện nay, nằm ngay sát khu di tích, để bảo đảm không gian tôn nghiêm, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Trên cơ sở đó, việc đầu tư xây dựng trường Tiểu học Nùng Trí Cao tại vị trí mới là yêu cầu hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm bảo đảm điều kiện học tập ổn định, lâu dài cho học sinh trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy phường Nùng Trí Cao, phát biểu tại Lễ khởi công.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường, bà Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy phường Nùng Trí Cao bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước sự kiện khởi công xây dựng trường Tiểu học Nùng Trí Cao, lễ khởi công không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một công trình xây dựng, mà còn là niềm vui lớn, sự kỳ vọng lâu dài của cán bộ, đảng viên, đội ngũ thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, học sinh và Nhân dân trên địa bàn phường.

Bí thư Đảng ủy phường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự quan tâm, hỗ trợ trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Tập đoàn Đèo Cả.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa trao 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa trao 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và 20 em học sinh trường Tiểu học Vĩnh Quang.