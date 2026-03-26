Vành đai 2,5 Hà Nội tăng tốc thi công, song song giải phóng mặt bằng

Video: Toàn cảnh công trường thi công đường Vành đai 2,5 ở Hà Nội
Dự án tuyến đường số 5 (thuộc Vành đai 2,5, đoạn qua khu đô thị mới Tây Hồ Tây) là một trong những công trình trọng điểm của Hà Nội, góp phần giảm ùn tắc trong giờ cao điểm và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân khu vực.
Đoạn Vành đai 2,5 qua khu đô thị mới Tây Hồ Tây dài 582,04 m, với mặt cắt ngang 50 m. Dự án triển khai đồng bộ các hạng mục gồm nền, mặt đường, hệ thống thoát và cấp nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng, hè vỉa, cây xanh và tổ chức giao thông.
Dự án có tổng diện tích thu hồi 28.318 m², ảnh hưởng tới 98 hộ dân.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dự án đang được triển khai đồng thời hai mũi, gồm thi công xây dựng và giải phóng mặt bằng.
Công tác giải phóng mặt bằng được phường Xuân Đỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm khi triển khai dự án. Tại buổi đối thoại với người dân ngày 17/1, ông Nguyễn Thường Sơn, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh nhấn mạnh, dự án tuyến đường số 5 vào khu đô thị Tây Hồ Tây (Vành đai 2,5) là công trình trọng điểm, góp phần phát triển hạ tầng và giảm ùn tắc giao thông.
Do đó, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi người dân, với nguyên tắc công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích. Phường cũng đề nghị các hộ dân tiếp tục phối hợp, đồng thời giao các bộ phận chuyên môn giải quyết kịp thời các kiến nghị theo thẩm quyền.
Thời gian qua, địa phương đã bàn giao khoảng 200 m mặt bằng sạch cho nhà thầu. Ngay sau đó, đơn vị thi công nhanh chóng huy động máy móc, thiết bị cùng nhân lực để triển khai các hạng mục theo đúng kế hoạch.
Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai hạng mục nền đường và hệ thống thoát nước, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch.
Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào cuối quý III/2026.
Anh Ngọc (phường Xuân Đỉnh) cho biết, dự án được triển khai theo phương châm “giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công đến đó”, giúp đẩy nhanh tiến độ và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân, đặc biệt là giảm khói bụi.
Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, giảm áp lực giao thông trong giờ cao điểm và nâng cao chất lượng môi trường đô thị trên địa bàn Hà Nội.
Cùng với đó, 3 đoạn cuối của tuyến Vành đai 2,5 gồm: khu đô thị mới Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi, với tổng chiều dài 2,26 km, đã được đồng loạt khởi công từ ngày 20/3. Khi hoàn thành, toàn tuyến Vành đai 2,5 được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, nâng cao chất lượng đô thị và thúc đẩy phát triển bền vững của Thủ đô.