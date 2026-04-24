Bảo tàng ở Pháp trao cho Huế bộ tư liệu quý về Hoàng thành Huế - An Nam

Ngày 24/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ ký kết trực tuyến Thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa với Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp).

Theo thoả thuận, bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac sẽ chuyển giao cho TP Huế bộ tư liệu là các bản sao chụp dưới dạng kỹ thuật số gồm 101 bức ảnh và 38 tác phẩm đồ họa về Hoàng thành Huế - An Nam, kèm theo hệ thống chú thích khoa học đầy đủ.

Đây là nguồn dữ liệu có giá trị đặc biệt, cung cấp những ghi chép trực quan về kiến trúc, không gian và chi tiết trang trí của các công trình kiến trúc cung đình.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc tiếp nhận và khai thác bộ tư liệu này có ý nghĩa thiết thực đối với các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đang được triển khai tại Quần thể Di tích Cố đô Huế, nhất là công tác phục hồi các công trình trọng điểm như Điện Cần Chánh.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ký kết Thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa với Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (Pháp) theo hình thức trực tuyến.

Các hình ảnh, bản vẽ và chú giải từ bảo tàng sẽ góp phần đối chiếu, kiểm chứng và bổ sung cơ sở khoa học, giúp nâng cao độ chính xác, tính nguyên gốc trong quá trình trùng tu di tích.

Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng tạo điều kiện để hai bên tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ dữ liệu và phối hợp nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy ứng dụng tư liệu vào các hoạt động trưng bày, triển lãm số phục vụ công chúng. Việc khai thác nguồn tư liệu quốc tế không chỉ góp phần làm sáng tỏ giá trị lịch sử – văn hóa của di sản Huế mà còn nâng cao hiệu quả bảo tồn theo hướng tiếp cận hiện đại, bền vững.

Được biết, Bảo tàng Quai Branly – Jacques Chirac là một tổ chức công lập hành chính có nhiệm vụ thiết kế, thực hiện và quản lý không gian văn hóa độc đáo mang tính bảo tàng và khoa học.

Bảo tàng thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và giới thiệu đến công chúng các hiện vật văn hóa tiêu biểu cho nghệ thuật và nền văn minh của châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và châu Mỹ. Để thực hiện các nhiệm vụ này, bảo tàng hợp tác với các cơ quan công quyền và tổ chức theo luật công hoặc luật tư, trong nước và quốc tế, nhằm thực hiện các mục tiêu phù hợp với sứ mệnh.