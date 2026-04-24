Công an Hưng Yên khởi tố một phó giám đốc bệnh viện

Ngày 24/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Giả mạo trong công tác và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2020-2024.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 7 bị can là bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn về tội Giả mạo trong công tác. Các đối tượng này bị xác định liên quan đến hành vi hợp thức hóa thông tin trong nhiều hồ sơ bệnh án khống cho bệnh nhân.

Đến ngày 10/4, cơ quan chức năng khởi tố thêm 4 bị can. Trong đó, Phạm Thành Nam (SN 1988, trú xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên), Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân và Nguyễn Đức Nhất (SN 1984, trú phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế TP Hưng Yên, bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác.

Cùng vụ án, Nguyễn Văn Đợi (SN 1986) và Cáp Thị Thoan (SN 1993, cùng trú xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng này bị cáo buộc sử dụng thông tin gian dối từ các hồ sơ bệnh án khống để lập hồ sơ yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm, qua đó chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Manulife Việt Nam.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi hợp thức hóa hồ sơ bệnh án là điều kiện để các đối tượng tham gia bảo hiểm nhân thọ lợi dụng, lập hồ sơ giả nhằm trục lợi bảo hiểm. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản và làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế cũng như lĩnh vực bảo hiểm.

Đến nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố tổng cộng 9 bị can về tội Giả mạo trong công tác, 14 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.