Kỷ luật cảnh cáo, dừng đứng lớp cô giáo phạt học trò bằng kim tiêm

UBND phường Bến Cát vừa có báo cáo về kết quả xử lý kỷ luật đối với một giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh do vi phạm đạo đức nhà giáo khi phạt các em học sinh tự dùng kim tiêm chích vào tay.

Theo báo cáo, ngày 20/4, Hội đồng xử lý kỷ luật của trường đã họp và xác định giáo viên đã vi phạm quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo, vi phạm điều lệ trường tiểu học.

Cô giáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vi phạm lần đầu, tự giác nhận trách nhiệm nên hội đồng kỷ luật đã bỏ phiếu, thống nhất đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo, phân công giáo viên sang phụ trách phòng thiết bị.

Cùng ngày, Ban Giám hiệu đã họp Hội đồng sư phạm để thông báo kết quả xử lý và nhận được sự thống nhất. Nhà trường cũng mời phụ huynh của 5 học sinh liên quan đến làm việc, tất cả đều đồng thuận với hình thức kỷ luật.

Ngày 21/4, Hội đồng xử lý kỷ luật ban hành quyết định thi hành kỷ luật. Sau khi xem xét hồ sơ và ý kiến các bên liên quan, UBND phường Bến Cát thống nhất với kết quả xử lý của nhà trường.

Liên quan đến sức khỏe học sinh, kết quả kiểm tra cho thấy cả 5 em đều ổn định, không mắc bệnh truyền nhiễm và đã đi học bình thường trở lại.

UBND phường cũng chỉ đạo nhà trường tiếp tục phối hợp với phụ huynh để tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe, tâm lý của các học sinh có liên quan vụ việc.

Trước đó, ngày 13/4, một phụ huynh có con học lớp 3 tại trường Tiểu học Lương Thế Vinh, ngày 13/4, sau khi đi học về, học sinh có biểu hiện mệt mỏi, buồn bã. Khi được gia đình hỏi, em cho biết do không thắt khăn quàng đỏ nên bị cô giáo phạt bằng cách chích kim tiêm vào tay.

Không chỉ trường hợp trên, một số học sinh khác cũng phản ánh từng bị giáo viên áp dụng hình thức xử phạt tương tự khi vi phạm nội quy như nói chuyện trong lớp hoặc không ngủ trưa.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã làm việc với giáo viên và phụ huynh liên quan. Qua xác minh ban đầu, có 5 học sinh bị yêu cầu tự dùng kim tiêm chích vào tay khi vi phạm nội quy.

Hiệu trưởng nhà trường nhận định đây là hành vi không phù hợp với chuẩn mực sư phạm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý học sinh.