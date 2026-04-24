Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng Tổng thống Cộng hòa Iraq

Ngày 24/4, nhân dịp ông Nizar Amidi được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Iraq, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng.

Trước đó, Quốc hội Iraq ngày 11/4 đã bầu chính trị gia người Kurd, ông Nizar Amedi làm Tổng thống mới của đất nước, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài 5 tháng làm tê liệt quá trình thành lập chính phủ.

Ông Nizar Amedi được đảng Liên minh yêu nước người Kurd (PUK) đề cử và giành được 227 phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu thứ hai diễn ra hôm qua, dễ dàng đánh bại ứng cử viên độc lập Muthanna Amin Nader, người chỉ nhận được 15 phiếu. Ông Nizar Amedi từng giữ chức trợ lý cấp cao cho hai cựu Tổng thống, cũng như giữ chức Bộ trưởng Bộ Môi trường từ năm 2022 đến năm 2024.

Ông Nizar Amedi (bên phải) được bầu làm Tổng thống Iraq. (Ảnh: Reuters)

Theo Hiến pháp Iraq, tân Tổng thống có 15 ngày để giao nhiệm vụ cho người được đề cử của khối nghị sĩ lớn nhất thành lập chính phủ, và chính phủ này phải được thành lập trong vòng 30 ngày. Liên minh Khung Điều phối gồm các đảng Shitte nắm giữ đa số sau cuộc bầu cử Quốc hội Iraq, đã thông báo đề cử cựu Thủ tướng Nouri Al-Maliki cho vị trí này.