Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nâng tầm kết nối chiến lược hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Như VOV.VN đã đưa tin, chiều tối 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Với những kết quả thực chất và hiệu quả đạt được, chuyến công tác của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta đã tạo xung lực mạnh mẽ để hai nước tiếp tục vun đắp, thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, đưa quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng ổn định và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đây là chuyến công tác nước ngoài của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, trên cơ sở thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chuyến thăm được hai bên xác định là hoạt động đối ngoại quan trọng hàng đầu trong quan hệ Việt - Trung năm 2026, khi hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công tác, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết: “Chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp và có ý nghĩa lịch sử.

Các đồng chí lãnh đạo, đặc biệt là hai đồng chí đứng đầu hai Đảng, hai nước, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đã trao đổi sâu rộng, thẳng thắn về tình hình quốc tế, về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá rất tích cực về sự phát triển của quan hệ Việt - Trung trong thời gian qua, đồng thời đề ra những phương hướng hợp tác mới.

Qua đó đã tăng cường hiểu biết lẫn nhau và sự tin cậy chính trị. Đó là những yếu tố rất quan trọng, mang tính định hướng cho tổng thể quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kết lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã dành nghi lễ đón tiếp hết sức trang trọng đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta, với 21 loạt đại bác được bắn lên tại Quảng trường Thiên An Môn ở Thủ đô Bắc Kinh, chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân.

Tại buổi hội đàm cấp cao ngay sau đó, hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định, trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, hai Đảng, hai nước sẽ tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, tăng cường tin cậy chiến lược, kết nối chính sách, thương mại, hạ tầng, năng lượng; tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tô Lâm, Việt Nam chắc chắn sẽ kiên định theo đuổi con đường xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đạt được hai mục tiêu 100 năm nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước.

Dù tình hình quốc tế có thay đổi ra sao, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Chúng tôi sẵn sàng cùng với Việt Nam giữ vững ước nguyện ban đầu, không ngừng vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết hợp tác, ủng hộ lẫn nhau, tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện chất lượng cao theo mục tiêu tổng thể “6 hơn”, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn, cùng nhau chấn hưng sự nghiệp xã hội chủ nghĩa thế giới và đóng góp lớn hơn vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tái khẳng định: “Tôi và Ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn mong muốn cùng đồng chí Tập Cận Bình và Ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc không ngừng vun đắp truyền thống hữu nghị, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng phát triển.

Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo hạt nhân của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đã hoàn thành thắng lợi Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 với nhiều thành tựu quan trọng mang tính thời đại.

Tôi cũng tin tưởng rằng các đồng chí sẽ triển khai thuận lợi Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, thực hiện thành công phát triển chất lượng cao của công cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu 100 năm lần thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của một nước lớn, một Đảng lớn, là trụ cột ổn định, động lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển toàn cầu”.

Kết quả thực chất của chuyến công tác đạt được rất phong phú và mang tầm chiến lược sâu sắc. Cùng với việc hai bên ra Tuyên bố chung, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước đã ký 32 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, đường sắt, thương mại nông sản, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết: “Để triển khai những chỉ đạo của hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thời gian tới chúng tôi sẽ tiến hành trao đổi về chính sách. Việt Nam cũng mong muốn Trung Quốc chia sẻ chính sách để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là công nghệ chiến lược.

Thứ hai, chúng tôi sẽ tổ chức một số hoạt động, trong đó có việc trao đổi kinh nghiệm để tiến tới tự chủ về công nghệ chiến lược, nghiên cứu các mô hình của Trung Quốc. Thứ ba, hai bên sẽ phối hợp và đồng tổ chức một số hoạt động liên quan đến Hội nghị APEC năm 2026 tại Trung Quốc cũng như năm 2027 tại Việt Nam”.

Tại Thủ đô Bắc Kinh, bên cạnh lịch trình dày đặc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Trường Đại học Thanh Hoa.

Trước đông đảo các giáo sư, giảng viên, các bạn sinh viên của nhà trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trên nền tảng nhận thức chung cấp cao giữa hai Đảng, hai nước và định hướng “6 hơn” mà lãnh đạo hai bên đã xác lập, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục củng cố nền tảng chính trị và xã hội của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng vững chắc hơn.

Quan hệ giữa hai nước muốn phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững lâu dài thì trước hết phải được đặt trên nền tảng tin cậy chính trị, sự tôn trọng lẫn nhau, sự thấu hiểu giữa Nhân dân hai nước và quyết tâm chung của các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước.

Trong đó, cần dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho giao lưu nhân dân, giao lưu thanh niên, giao lưu học giả, giao lưu văn hóa, giáo dục và du lịch; để mỗi người dân hai nước, mỗi người trẻ của hai nước đều thấy mình có trách nhiệm gìn giữ và làm giàu thêm tình hữu nghị Việt - Trung.

“Trong giai đoạn phát triển mới, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc không thể chỉ dừng ở quy mô thương mại hay những con số tăng trưởng, mà phải hướng tới chất lượng cao hơn, chiều sâu hơn, bền vững hơn.

Tôi mong hai bên tiếp tục thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là kết nối đường sắt, đường bộ, cửa khẩu, logistics; tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, giữa các chuỗi cung ứng, giữa các địa phương, khu vực biên giới và các cực tăng trưởng của hai nước.

Những công trình kết nối mới, những hành lang kinh tế mới, những trung tâm logistics mới, nếu được triển khai tốt, sẽ không chỉ tạo thêm thuận lợi cho giao thương, đầu tư và đi lại của người dân, mà còn tạo ra không gian phát triển mới cho cả hai nước, đóng góp cho kết nối khu vực”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Một điểm nhấn của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng dự buổi gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.

Được khởi động vào tháng 4/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau 1 năm triển khai, chương trình đã trở thành điểm sáng nổi bật, góp phần thắt chặt sự đoàn kết, gắn bó hữu nghị giữa nhân dân hai nước, củng cố nền tảng xã hội vững chắc, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Chỉ sau 1 năm đã có hàng nghìn lượt thanh niên Việt Nam theo dấu chân các nhà lãnh đạo cách mạng, tiền bối của hai nước thăm các địa chỉ đỏ tại Trung Quốc để học tập, tăng cường hiểu biết về truyền thống và quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai Đảng, hai nước.

Tôi tin tưởng rằng mỗi bạn thanh niên ở đây đều rất tự hào và trân trọng mối quan hệ ‘vừa là đồng chí, vừa là anh em’ giữa hai Đảng và Nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ cách mạng tiền bối hai nước dày công vun đắp;

Tôi mong muốn thế hệ trẻ hai nước hãy xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng sống đúng đắn; không ngừng nâng cao nhận thức về ý nghĩa quan trọng và tầm cao chiến lược của quan hệ Việt - Trung; tăng cường học hỏi, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc”.

Điểm đáng chú ý trong chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã di chuyển bằng tàu cao tốc đến Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, cách Thủ đô Bắc Kinh gần 110 km để khảo sát, tìm hiểu thực tế quy hoạch tại đây.

Cùng với đó, Đoàn cũng đã trải nghiệm hành trình đường sắt cao tốc hiện đại bậc nhất thế giới, với tốc độ 350 km/giờ. Quãng đường khoảng 2.400 km từ Thủ đô Bắc Kinh đi thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, chỉ mất khoảng 10 giờ đồng hồ.

Qua đánh giá thực tiễn tiềm năng, thế mạnh mỗi nước, các nhà lãnh đạo hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và kết nối hạ tầng chiến lược, đưa hợp tác về đường sắt trở thành điểm sáng mới trong hợp tác chiến lược giữa hai nước. Trung Quốc sẵn sàng triển khai hợp tác với Việt Nam về vốn vay, công nghệ, đào tạo nhân lực, năng lực công nghiệp trong lĩnh vực đường sắt; chỉ đạo các doanh nghiệp có thực lực tham gia xây dựng đường sắt.

Chia sẻ về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn trong tương lai không xa, những chuyến tàu sẽ thực sự trở thành những chuyến tàu của hợp tác, của phát triển và của tình hữu nghị giữa hai nước.

Điều quan trọng là việc triển khai các dự án hợp tác sẽ tạo cơ hội để Việt Nam làm chủ công nghệ, phát triển sản xuất công nghiệp đường sắt, qua đó mở ra những hành lang phát triển mới, không chỉ kết nối Việt Nam với Trung Quốc mà còn kết nối sâu hơn với Đông Nam Á, Trung Á và châu Âu.

Tại Nam Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đã tới dự Lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026, thể hiện sự quan tâm đối với việc tiếp nối, vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung.

Trong không khí vui tươi, tràn đầy cảm xúc của những bài ca, điệu múa truyền thống hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức liên hoan tại vùng đất lưu giữ nhiều ký ức lịch sử chung của hai dân tộc, đồng thời khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử, nhân dân chính là cầu nối bền bỉ, là “mạch nguồn” nuôi dưỡng và điều hòa, giúp quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không ngừng vượt sóng vươn xa.

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chia tay những người đồng chí, người anh em, trở về Việt Nam trên hành trình đường sắt từ Quảng Tây về Hà Nội.

Trên hành trình này, đoàn đã ngắm nhìn vẻ đẹp bình yên của phong cảnh “núi liền núi, sông liền sông”, cảm nhận rõ hơn giai đoạn phát triển mới tốt đẹp của quan hệ hai nước, với không gian hợp tác rộng mở, thúc đẩy kết nối phát triển hiệu quả, bền vững trong thời gian tới.