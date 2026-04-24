Triệu tập nhóm 'Trẻ 91' mang hung khí đuổi đánh người, quay clip khoe TikTok

Ngày 21/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện nhóm hơn 30 thanh, thiếu niên đi trên 15 xe máy mang theo hung khí, phóng nhanh, vượt ẩu, đuổi đánh người đi đường.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí, đánh đuổi người đi đường ở Ninh Bình.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với Công an các xã Hải Tiến, Hải Quang, Hải Xuân, Hải Anh, Rạng Đông và Công an xã Hồng Phong triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh làm rõ nhân thân, lai lịch nhóm người trên.

Đến ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập, điều tra, làm rõ 31 thanh thiếu niên liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích trên địa bàn. Nhóm này có tuổi đời còn rất trẻ, trong đó 11 thiếu niên dưới 16 tuổi, 20 người từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự với 20 thanh thiếu niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Phúc Thảo (sinh năm 2008, trú tại xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình) tạo một nhóm chat trên Facebook mang tên “Trẻ 91” để rủ rê, lôi kéo các thiếu niên khác tham gia nhóm với mục đích đua xe, gây rối trật tự công cộng tại các địa phương thuộc tỉnh Nam Định cũ.

Đến đêm 18/4, nhóm thanh thiếu niên này rủ nhau đi trên 15 xe máy mang theo hung khí như dao, kiếm, tuýp sắt… lạng lách, đánh võng, khiêu khích người đi đường và tìm các nhóm thanh niên khác để gây gổ đánh nhau.

Khi đi đến khu vực vòng xuyến Lạc Quần - Cầu Lạc Quần, Quốc lộ 21 thuộc địa bàn xã Cát Thành, nhóm "Trẻ 91" phát hiện 2 thanh niên đi xe máy nên hô hào nhau đuổi theo, đánh người.

Nhóm "Trẻ 91" tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Sau đó, nhóm này tiếp tục di chuyển tìm nhóm thanh niên khác để đánh nhau thì gặp lực lượng Công an xã Xuân Trường đang tuần tra nên hô nhau bỏ chạy. Nguyễn Phúc Thảo thu lại các hung khí cất giấu rồi về nhà, đồng thời hẹn nhau tiếp tục thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng vào ngày 30/4 và 1/5.

Quá trình thực hiện các hành vi gây rối, nhóm thanh thiếu niên sử dụng điện thoại di động quay clip lại, sau đó đăng lên mạng xã hội TikTok để khoa trương, thể hiện thành tích. Quá trình điều tra, Cơ quan công an thu giữ 2 nỏ cao su bắn đạn bi, 1 tuýp sắt, 1 dao phóng lợn, 1 kiếm tự chế và 5 xe máy.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, để xử lý theo quy định.