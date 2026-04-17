Thiếu niên chở bạn ‘bốc đầu’ xe, khoe chiến tích lên mạng xã hội

Ngày 17/4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã mời làm việc, xử lý những người liên quan vụ thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu rồi đăng clip lên mạng xã hội.

M. lái xe chở bạn rồi bốc đầu sau đó đăng clip lên mạng xã hội khoe chiến tích.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và theo dõi không gian mạng, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện đoạn clip ghi cảnh một thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy bằng một bánh trên đường Hoàng Văn Thụ (xã Đức Trọng).

Lực lượng chức năng làm việc với D. và phụ huynh.

Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Công an xã Đức Trọng xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là N.D.M (15 tuổi), chở theo Đ.Q.T (17 tuổi, cùng ngụ địa phương).

Tại cơ quan công an, hai thanh thiếu niên này đã thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng lập biên bản với các lỗi: Điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh; không đội mũ bảo hiểm; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Cơ quan chức năng quyết định tịch thu phương tiện vi phạm; xử phạt cảnh cáo đối với N.D.M. Đồng thời, phạt chủ phương tiện 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện và xử phạt người ngồi sau 250.000 đồng lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các trường hợp quay clip đăng tải lên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu trong cộng đồng.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, ngày 16/4, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, vừa xác minh, xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, ra quyết định xử phạt hơn 26 triệu đồng và ra quyết định tịch thu 2 phương tiện.

Thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 9h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép thông qua mạng xã hội TikTok.

Ngay sau đó, chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh cho thấy, vào khoảng 10h ngày 8/3, Vàng A Th. (SN 2009, ở Quảng Tân) điều khiển xe máy biển số 60B2-725.64 đến đoạn đường liên xã thuộc bon Điêng Đu (xã Quảng Tân) với mục đích để thử xe, xem xe ai mạnh hơn.

Cùng tham gia với Th. là Vàng Thanh C. (SN 2009) điều khiển xe máy biển số 60H1-176.55; Lý A B. (SN 2007) điều khiển xe biển số 48AA-189.41 và Vàng A C. (SN 2010) điều khiển xe biển số 60B2-389.48, đều trú tại xã Quảng Tân.

Sau đó, Đội CSGT đường bộ số 6 đã phối hợp Công an xã Quảng Tân mời các đối tượng cùng phụ huynh lên làm việc.

Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên trên đã thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc tụ tập đua xe trái phép.