Khen thưởng tập thể, cá nhân dập lửa giúp tàu cá bị cháy trên biển Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 17/4, bà Nguyễn Thị Bội Nhu, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thủy (Lâm Đồng) cho biết địa phương vừa khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn tàu cá BTh 957XXTS bị cháy trên biển vào sáng 15/4 khi chiếc tàu này đang neo đậu tại đây.

Bà Nguyễn Thị Bội Nhu, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thủy trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Quang Nhân

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng là: Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hài, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng); ông Hà Tiên Cường, ngư dân, khu phố 4 - Phú Hài; ông Nguyễn Bùi Thanh Định, ngư dân, khu phố 3 - Phú Hài (phường Phú Thủy).

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bội Nhu đã biểu dương tinh thần phản ứng nhanh của tập thể, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hải, trong đó có Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hài, giúp ngư dân giảm bớt thiệt hại tài sản.

Lãnh đạo phường Phú Thủy ghi nhận đóng góp của bà con ngư dân trong việc kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ người dân khi hoạn nạn. Qua đó, thấy được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các ngư dân trong quá trình lao động, sản xuất trên biển.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 8h30 sáng 15/4, tại biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ cháy tàu cá.

Theo báo cáo nhanh của Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng, con tàu bị cháy trên biển mang số hiệu BTh 95768 TS, chiều dài hơn 19 m, công suất 750 cv do ông Nguyễn Văn Tư (ngụ phường Phú Thủy) là thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện.

Bước đầu, xác định con tàu trên xuất bến đi biển vào ngày 12/4 gồm 21 thuyền viên. Đến 5h sáng nay thì tàu vào bến Cảng cá Phú Hài.

Vào lúc 8h5, tàu neo đậu cửa cách Cảng cá Phú Hài khoảng 2 km về hướng Tây Nam thì bị bốc cháy, may mắn không có thương vong.

Nguyên nhân vụ cháy là do khi đang nấu ăn thì bị rò rỉ bình gas.

Đồn Biên phòng Thanh Hải đã huy động ba xuồng nước phối hợp với Hải đội 2 tổ chức hai phương tiện, một ca nô và một tàu cùng 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ chữa cháy.

Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy được khống chế, dập tắt. Tại hiện trường, cabin tàu cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.