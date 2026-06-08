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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone khi ông thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Lê Tuyết
(Nguồn: VOV.VN)
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