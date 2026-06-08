FIFA gọi tên cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất lịch sử trước World Cup 2026

(VTC News) -

Tối 8/6, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) chia sẻ trên trang Facebook chính thức hình ảnh tiền vệ Ibrahim Maza trước thềm World Cup 2026. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đăng tải thông điệp: "Chàng trai gốc Việt đã sẵn sàng cho kỳ FIFA World Cup đầu tiên trong sự nghiệp!".

Đáng chú ý, nội dung này được hiển thị hướng tới người dùng tại Việt Nam.

Cầu thủ 20 tuổi sinh ra tại Đức, có cha là người Algeria, mẹ là người Việt Nam. Sau nhiều năm khoác áo các đội trẻ Đức, Maza quyết định lựa chọn tuyển Algeria làm điểm đến ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Với phong độ ấn tượng trong màu áo Leverkusen mùa giải vừa qua, Ibrahim Maza được đánh giá cao. Tờ ESPN tin rằng tiền vệ Ibrahim Maza có thể sang giải Ngoại hạng Anh khoác áo các CLB mạnh như Man City, Liverpool, Arsenal sau World Cup 2026.

FIFA chia sẻ hình ảnh tiền vệ Ibrahim Maza trước thềm World Cup 2026. (Ảnh: FIFA World Cup)

"Maza vừa trải qua mùa giải 2025-26 đầy ấn tượng trong màu áo Leverkusen. Dù phải cạnh tranh với nhiều tiền vệ chất lượng, cầu thủ 20 tuổi vẫn có 32 lần đá chính trên mọi đấu trường. Anh ghi dấu ấn nhờ khả năng tắc bóng, lối chơi cơ động cùng những đường chuyền mở ra cơ hội tấn công cho đồng đội", tờ báo Mỹ bình luận.

ESPN đánh giá Riyad Mahrez là ngôi sao giàu kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng lớn đối với đội tuyển Algeria. Anh đang dần trở thành nhân tố trung tâm trong lối chơi của đội bóng Bắc Phi. Với tài năng và sự trưởng thành vượt bậc, tiền vệ trẻ này được kỳ vọng sẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình của Algeria tại World Cup 2026.

Phong độ ấn tượng hiện tại giúp Ibrahim Maza được Transfermarkt nâng giá trị chuyển nhượng lên 45 triệu euro (khoảng 1.300 tỷ đồng). Tiền vệ sinh năm 2005 tiếp tục giữ kỷ lục là cầu thủ mang dòng máu Việt Nam đắt giá nhất lịch sử. Chỉ một năm trước, khi cập bến Leverkusen, anh mới được định giá 12 triệu euro.