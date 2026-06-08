Quảng Ninh xây dựng phương án chỉ còn 624 thôn, tổ dân phố

(VTC News) -

Chiều 8/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, số lượng thôn, bản, khu phố hiện có trên địa bàn tỉnh là 1.452. Trong đó có nhiều thôn, khu phố đã đáp ứng tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thôn, bản, khu phố chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định.

Quảng Ninh lên phương án giảm 57% thôn, tổ dân phố hiện có xuống chỉ còn 624 thôn, tổ dân phố. (Ảnh: Tiến Thắng)

Cụ thể, toàn tỉnh còn 168 thôn, bản, khu phố có quy mô dưới 450 hộ; có đến 989 thôn có quy mô dưới 350 hộ và 51 thôn chưa đạt 50 hộ. Trên cơ sở rà soát, các địa phương trong tỉnh đề xuất sắp xếp 1.452 thôn, bản, khu phố xuống còn 624 thôn, tổ dân phố mới (giảm 57% đơn vị so với hiện nay).

Phương án sắp xếp nói trên đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 185 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đồng thời, phương án sắp xếp trên cũng được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trên cơ sở điều kiện thực tế tại từng địa phương, vùng miền. Cùng với việc xây dựng phương án sắp xếp, Đảng ủy UBND tỉnh cũng xây dựng phương án hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cơ bản thống nhất với phương án đề xuất của Đảng ủy UBND tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp thôn, bản, khu phố, hoàn thành trước ngày 10/6.

Đảm bảo hoàn tất công tác chuẩn bị để các thôn, bản, khu phố sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1/7/2026.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chiều 8/6, để cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Cũng trong chiều 8/6, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác tuần để nghe và cho ý kiến đối với phương án thiết kế Cầu Cửa Lục 2.

Chỉ đạo nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia của Thường trực Tỉnh ủy để tiếp tục hoàn thiện phương án thiết kế. Trong đó, lưu ý phương án thiết kế, quy mô đầu tư dự án phải đảm bảo định hướng quy hoạch dài hạn, tổng thể về hệ thống hạ tầng giao thông kết nối.

Đồng thời, đây phải là điểm nhấn đặc biệt về kiến trúc ở khu vực Vịnh Cửa Lục, trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với khách du lịch khi đến với Quảng Ninh.