Hải Phòng triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Nhằm thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và tối ưu hóa bộ máy quản lý ở cơ sở, UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 192 sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố năm 2026.

Theo Kế hoạch nêu trên, trước 30/5/2026, UBND cấp xã phải hoàn thành việc rà soát thực trạng, xây dựng phương án sắp xếp tại địa phương, bao gồm cả phương án bố trí nhân sự không chuyên trách và chế độ hỗ trợ dôi dư, trình cấp ủy cùng cấp thông qua trước khi gửi về Sở Nội vụ.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ Hải Phòng có trách nhiệm rà soát, tổng hợp và tham mưu xây dựng phương án tổng thể toàn thành phố trước 4/6/2026, sau đó báo cáo UBND Thành phố phê duyệt để trình Ban Thường vụ Thành ủy trước 8/6/2026.

Ngay sau khi có ý kiến đồng ý về chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, Phương án tổng thể của thành phố sẽ được ban hành trước 10/6/2026 để làm căn cứ cho các xã, phường, đặc khu thực hiện.

Trên cơ sở phương án tổng thể, UBND cấp xã sẽ xây dựng Đề án chi tiết và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tổng hợp tiếp thu đầy đủ tâm tư nguyện vọng của người dân để hoàn thiện hồ sơ trước 22/6/2026.

Toàn bộ các Đề án này phải được HĐND cấp xã xem xét và thông qua bằng Nghị quyết tại kỳ họp gần nhất, thời hạn hoàn thành dứt điểm là trước 30/6/2026.

Đối với trường hợp đặc thù của đặc khu Bạch Long Vĩ, UBND đặc khu sẽ chủ động xây dựng hồ sơ và ra quyết định theo đúng thẩm quyền được giao.

Theo UBND TP Hải Phòng, mục tiêu của kế hoạch này nhằm xây dựng các thôn, tổ dân phố có quy mô phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giảm tải áp lực quản lý cho cấp xã, đồng thời giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, dồn nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, việc tổ chức lại này còn gắn liền với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số tại cơ sở và phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Theo Kế hoạch, nguyên tắc thực hiện sắp xếp sẽ áp dụng trực tiếp đối với những thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình.

Thành phố khuyến khích các địa phương chủ động sáp nhập để đạt quy mô lớn hơn tiêu chuẩn, cụ thể là hướng tới quy mô từ 400 hộ gia đình trở lên đối với thôn và từ 550 hộ gia đình trở lên đối với tổ dân phố.

Các địa bàn có đặc thù sau khi sắp xếp quy mô tăng lên quá lớn, đạt trên 1.000 hộ với thôn hoặc trên 1.500 hộ với tổ dân phố, chính quyền cấp xã phải có giải pháp quản lý để đảm bảo tốt các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư.

Theo chỉ đạo của UBND Thành phố, quá trình sáp nhập quy mô nhỏ này tuyệt đối không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã. Việc chia tách một thôn hay tổ dân phố thành nhiều cụm nhỏ để sáp nhập vào các đơn vị mới cũng bị hạn chế tối đa, trừ các trường hợp bất khả kháng do địa hình, phong tục tập quán hay để nâng cao hiệu quả quản lý hành chính.

Cơ sở hạ tầng tại các thôn, tổ dân phố mới thành lập bắt buộc phải được rà soát để đảm bảo phục vụ tốt cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, học tập và khám chữa bệnh của người dân.

Đối với các khu vực đặc thù như hải đảo xa đất liền, vùng quy hoạch giải phóng mặt bằng, giãn dân hoặc bị chia cắt địa lý phức tạp bởi sông ngòi, quốc lộ, khu công nghiệp mà không thể thực hiện sắp xếp, địa phương bắt buộc phải có văn bản giải trình rõ lý do và căn cứ đề xuất cụ thể.

Để đảm bảo Kế hoạch diễn ra đồng bộ và đúng pháp luật, UBND thành phố đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương liên quan.

Trong đó, Sở Nội vụ đóng vai trò là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra tiến độ, đồng thời chủ trì phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt danh sách tinh giản biên chế và kinh phí hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách dôi dư nghỉ ngay sau khi có quyết định.

Sở Nội vụ cũng có nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố theo trình tự rút gọn trong tháng 6/2026 để quy định cụ thể mức phụ cấp, mức khoán kiêm nhiệm cho từng chức danh cơ sở.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí nguồn kinh phí đầy đủ từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành để chi trả kịp thời cho công tác sáp nhập và tinh giản bộ máy.

Lực lượng Công an thành phố chỉ đạo công an cấp xã nắm chắc di biến động số hộ dân cư, cung cấp số liệu chính xác để phục vụ xây dựng đề án, đồng thời chủ động bám sát địa bàn, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự, tuyệt đối không để hình thành các điểm nóng hay vụ việc phức tạp ở cơ sở.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy định hướng tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, đồng thời quản lý chặt chẽ không gian mạng để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tung tin giả, thông tin xuyên tạc gây hoang mang dư luận.

UBND Thành phố cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chỉ đạo hướng dẫn các cấp hội, đoàn thể tại địa phương thực hiện kiện toàn đồng bộ tổ chức chi bộ đảng, ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ngay sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố.