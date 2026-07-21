Sự thật phía sau lời Messi nhắc cầu thủ Argentina 'chỉ đá bóng, quên tất cả đi'

(VTC News) -

Lionel Messi động viên các đồng đội trước trận chung kết. (Video: TyC Sports)

Ngày 20/7, trước khi đội tuyển Argentina bước ra sân MetLife để đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, Lionel Messi đã có bài phát biểu ngắn với các đồng đội trong đường hầm. Theo truyền thông Argentina, đó không chỉ là lời động viên trước giờ bóng lăn mà còn phản ánh bầu không khí căng thẳng trong nội bộ đội tuyển trước trận đấu.

"Cố lên các anh em. Bình tĩnh nào mọi người, hãy bình tĩnh nhé. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải thật bình tĩnh. Chỉ nghĩ đến việc chơi bóng thôi. Bình tĩnh, hãy quên tất cả đi, quên tất cả đi. Chúng ta chỉ cần chơi bóng, chỉ tập trung vào trận đấu thôi, mọi người. Hãy ra sân và chơi bóng", Messi nói trước toàn đội.

Trong video, gương mặt của nhiều cầu thủ Argentina thể hiện sự nghiêm nghị, thậm chí có phần nặng nề, như thể cảm xúc của họ không chỉ xuất phát từ áp lực trước một trận chung kết World Cup. Điều đó khiến nhiều người cho rằng đằng sau lời nhắn nhủ của Messi còn có một thông điệp sâu xa hơn.

Theo truyền thông Argentina, thông điệp của Messi xuất phát từ những lời chỉ trích nhắm đến toàn đội trước trận chung kết. (Ảnh: Reuters)

Theo Ole, thông điệp của Messi xuất phát từ một vấn đề khiến nội bộ đội tuyển cảm thấy không hài lòng. Cụ thể là những lời chỉ trích nhắm vào Argentina trong những giờ trước trận chung kết.

Không lâu sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, sự căng thẳng tiếp tục bộc lộ trên sân. Nicolas Otamendi đã có màn đối đầu gay gắt với Rodri, một trong những ngôi sao của nhà vô địch thế giới.

Trung vệ kỳ cựu, người được tung vào sân thay Lisandro Martinez bị chấn thương và cũng chơi trận cuối cùng cho đội tuyển Argentina, tiến thẳng đến tiền vệ của Manchester City và nói: "Cả tuần qua cậu chỉ biết than vãn. Cả tuần qua cậu chỉ biết than vãn".

Theo La Nacion, Otamendi cũng nhắc lại những phát biểu gây tranh cãi của Chủ tịch Barcelona Joan Laporta. Trước trận chung kết, Laporta từng tuyên bố Argentina nhận được sự ưu ái từ các trọng tài, nhưng Tây Ban Nha sẽ lên ngôi vô địch vì đơn giản là đội bóng mạnh hơn.

Mối quan hệ giữa Laporta và Messi vốn đã rạn nứt từ nhiều năm trước, kể từ khi siêu sao người Argentina rời Barcelona, khiến những phát biểu này càng trở nên nhạy cảm hơn trong mắt các cầu thủ Argentina.