VNPT Cloud giới thiệu Cloud Box cho bài toán đảm bảo chủ quyền số

Áp lực quản trị dữ liệu ngày càng rõ nét

Từ ngày 01/01/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP có hiệu lực, bổ sung thêm một lớp yêu cầu mới trong quản trị và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Với nhiều doanh nghiệp, đây không chỉ là câu chuyện ở cấp chính sách nội bộ, mà còn là áp lực phải rà soát lại hạ tầng lưu trữ, cách tổ chức dữ liệu và quyền truy cập trong quá trình vận hành hằng ngày.

Song song với đó, Nghị định 53/2022/NĐ-CP tiếp tục là một căn cứ quan trọng trong câu chuyện lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam. Theo Điều 26 của nghị định này, dữ liệu phải lưu trữ tại Việt Nam gồm ba nhóm chính: dữ liệu về thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam; dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra; và dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

Bài toán dữ liệu hiện không chỉ là "lưu ở đâu", mà là môi trường có phù hợp, quyền truy cập có được kiểm soát và quá trình cộng tác có phát sinh rủi ro hay không. Với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm vừa và nhỏ, đây là thách thức lớn khi phải cân bằng giữa hiệu quả làm việc và năng lực quản trị.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn nền tảng lưu trữ nay là một phần của bài toán quản trị rủi ro và chuẩn bị cho các yêu cầu tuân thủ tương lai. Với các tổ chức đang số hóa, nhu cầu tìm kiếm giải pháp trên hạ tầng trong nước vì thế trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cloud Box cho bài toán lưu trữ dữ liệu trong nước

Đầu tháng 04/2024, VNPT Cloud đã giới thiệu VNPT Cloud Box như một lựa chọn hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức lưu trữ, chia sẻ và cộng tác dữ liệu trên hạ tầng đặt tại Việt Nam. Theo công bố chính thức từ VNPT Cloud, Cloud Box cho phép lưu trữ dữ liệu tập trung tại Việt Nam, hỗ trợ truy cập đa thiết bị, phân quyền chi tiết và tích hợp chỉnh sửa trực tiếp các định dạng Office (Word, Excel, PowerPoint).

Giá trị cốt lõi của nền tảng không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ mà còn đưa mọi nhu cầu vận hành về một môi trường duy nhất. Điều này giúp doanh nghiệp kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ, hỗ trợ cộng tác nhóm thời gian thực và hạn chế việc trao đổi tài liệu rời rạc qua nhiều công cụ khác nhau. Đây là hướng tiếp cận thực dụng cho các tổ chức đang muốn tối ưu hóa quản trị dữ liệu trong bối cảnh các yêu cầu về pháp lý ngày càng cao.

VNPT Cloud Box được xem là giải pháp quản lý dữ liệu thời đại mới. (Nguồn: cloud.vnpt.vn)

Một điểm đáng chú ý khác là bài toán cân bằng giữa kiểm soát và trải nghiệm sử dụng. Theo ông Lê Văn Hưng - kỹ sư phát triển dịch vụ Cloud Box - dịch vụ này được thiết kế để người dùng có thể truy cập dữ liệu trên điện thoại, máy tính xách tay và máy tính bảng, trong khi quản trị viên doanh nghiệp vẫn có thể quy định quyền xem hoặc chỉnh sửa tài liệu cho từng nhân viên.

Về hạ tầng, dữ liệu được lưu trữ 100% tại các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Uptime Tier III của VNPT. Đặc biệt, VNPT Cloud Box sở hữu mô hình chi phí ổn định, không phát sinh theo số lượng người dùng. Chi tiết này giúp các doanh nghiệp dễ dàng triển khai quy mô lớn cho nhiều phòng ban mà vẫn đảm bảo khả năng dự báo ngân sách chính xác.

Trung tâm dữ liệu VNPT IDC Hoà Lạc. (Nguồn: VNPT Cloud)

Ông Đinh Đức Hiếu, Trưởng phòng Công nghệ của VNPT Cloud, cho biết: “Trong giai đoạn doanh nghiệp phải tăng cường kiểm soát dữ liệu, nhu cầu không chỉ dừng ở một nơi lưu trữ an toàn hơn, mà còn là một môi trường làm việc cho phép quản trị quyền truy cập, cộng tác thuận tiện và hỗ trợ tổ chức dữ liệu bài bản ngay trên hạ tầng trong nước. Với Cloud Box, VNPT Cloud hướng tới việc giúp doanh nghiệp có thêm một lựa chọn thực tế để xây dựng môi trường dữ liệu an toàn, linh hoạt và dễ vận hành hơn.”

Tuy nhiên, mức độ tuân thủ pháp lý vẫn tùy thuộc vào đặc thù từng ngành nghề và quy trình quản trị. Do đó, Cloud Box nên được nhìn nhận là thành phần hạ tầng hỗ trợ lưu trữ nội địa bài bản, thay vì giải pháp thay thế hoàn toàn việc rà soát tuân thủ.

Trong bối cảnh dữ liệu quyết định năng lực cạnh tranh, việc chủ động tổ chức dữ liệu tại Việt Nam và tăng cường kiểm soát truy cập là yêu cầu cấp thiết. VNPT Cloud Box chính là lựa chọn phù hợp cho những doanh nghiệp muốn bắt đầu từ bài toán cụ thể: xây dựng môi trường lưu trữ và cộng tác dữ liệu có kiểm soát ngay trên hạ tầng nội địa.