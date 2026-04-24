Tàu hỏa phải phanh gấp vì bị ô tô 'lấn đường' ở Hà Nội

Chiều 24/4, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô về hành vi đỗ xe trong phạm vi an toàn đường sắt.

Theo đó, khoảng 9h30 cùng ngày, tài xế Nguyễn Tiến T. (SN 1993, trú tại Thanh Hóa) điều khiển ô tô BKS 29K-105.XX, đỗ xe trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt tại Km7+500, tuyến đường sắt Bắc - Nam (trước cửa số nhà 92 đường Ngọc Hồi, Hà Nội).

Lái tàu đã phải hãm phanh để dừng tàu khi phát hiện ô tô đỗ trong phạm vi an toàn đường sắt. (Ảnh: Đình Hiếu)

Đáng chú ý, thời điểm này, một đoàn tàu lưu thông trên tuyến phát hiện ô tô đỗ trong phạm vi an toàn đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ va chạm nên phải phanh gấp. Cán bộ, nhân viên trên tàu sau đó phải đi tìm tài xế để yêu cầu di chuyển phương tiện ra khỏi hành lang an toàn.

Đội CSGT đường bộ số 14 đã lập biên bản xử phạt tài xế Nguyễn Tiến T. với lỗi đỗ xe trong phạm vi an toàn đường sắt. Với hành vi này, tài xế bị phạt 900.000 đồng.

Tài xế T. bị lập biên bản xử phạt. (Ảnh: Đình Hiếu)

Đại diện Cục CSGT cho biết, trong ngày 23/4, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử phạt 89 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Các lỗi chủ yếu gồm: vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, cần chắn đang hạ; dừng, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường sắt.

Trong đó, Hà Nội và Khánh Hòa ghi nhận 17 trường hợp vi phạm; TP.HCM 15 trường hợp; Đà Nẵng 7 trường hợp...