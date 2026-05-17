Cận cảnh nơi nước đen kịt, hôi thối vừa bị Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý
Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo "nóng" xã Đề Gi, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm nạn ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài tại các điểm sơ chế mực xà.
Thời điểm tháng 6/2022, cơ quan liên ngành huyện Phù Cát (cũ) phối hợp với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở TNMT Bình Định cũ) lấy mẫu nước thải tại các cơ sở chế biến mực xà này để kiểm tra, phân tích phát hiện các cơ sở chế biến mực xà này đều xả nước thải, chất thải sơ chế mực xà trực tiếp ra đầm không qua hệ thống xử lý theo quy định, gây ô nhiễm nước.
Theo kết quả phân tích mẫu nước thải của các cơ sở này, có từ 5 - 6 chỉ tiêu trong nước thải từ hoạt động sơ chế mực xà vượt từ 3 - 10 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản. Bên cạnh đó, sau khi sơ chế, việc phơi mực ngoài tự nhiên với số lượng lớn cũng bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe, sinh hoạt của người dân địa phương.
Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, "bức tử" cuộc sống người dân khu vực nói trên trên, vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu Công an tỉnh, UBND xã Đề Gi, các sở ngành liên quan cùng các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện hoạt động vận chuyển, thu mua, tập kết, sơ chế mực xà tại xã này. Đồng thời xử lý tại chỗ, dứt điểm các vi phạm khi phát hiện, chấm dứt việc xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt và sức khỏe người dân. Không để xảy ra tình trạng đối phó, hoạt động lén lút, tái diễn vi phạm sau khi đã xử lý.
Ngoài ra, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu xã rà soát việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 30 hộ vi phạm từ năm 2022 nhưng chưa chấp hành. Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc chậm tổ chức thi hành, xử lý theo quy định. UBND xã Đề Gi chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng sơ chế mực xà gây ô nhiễm môi trường kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh phức tạp trên địa bàn quản lý.