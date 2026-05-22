Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao tiết lộ lý do tạm dừng bán vũ khí cho Đài Loan

Phát biểu trong phiên điều trần của Tiểu ban Quốc phòng thuộc Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, ông Hung Cao khẳng định Mỹ vẫn còn “rất nhiều” tên lửa và tên lửa đánh chặn, nhưng để đảm bảo đủ đạn dược thì chính quyền đang tạm dừng bán.

“Hiện tại chúng tôi đang tạm dừng để đảm bảo có đủ đạn dược cần thiết cho Chiến dịch Epic Fury, dù số lượng đang rất nhiều", ông Hung Cao nói với Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. “Chúng tôi chỉ đang muốn đảm bảo rằng chúng tôi có mọi thứ, nhưng sau đó việc bán vũ khí sẽ tiếp tục khi chính quyền thấy cần thiết".

Khi được McConnell hỏi liệu ông có dự đoán thương vụ này sẽ được thông qua vào một thời điểm nào đó hay không, Hung Cao nói rằng điều đó sẽ phụ thuộc vào Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio. “Đó là điều thực sự đáng lo ngại", McConnell đáp lại.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tuần trước ám chỉ rằng ông có thể hoãn việc bán vũ khí cho Đài Loan như một “con bài đàm phán” với Trung Quốc. “Tôi vẫn chưa phê duyệt. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra", ông Trump nói với Fox News. “Tôi có thể làm, tôi cũng có thể không làm".

Phát biểu với các phóng viên sau chuyến đi đến Trung Quốc, ông Trump cho biết vấn đề này đã được thảo luận “rất chi tiết” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi nói rằng ông sẽ “đưa ra quyết định trong thời gian ngắn sắp tới".

Mỹ từ lâu đã tuân thủ Sáu Cam kết — một tập hợp sáu nguyên tắc chính sách không ràng buộc của Mỹ được thực hiện vào năm 1982 dưới thời chính quyền Reagan — với cam kết thứ hai quy định rằng Mỹ không tham vấn với Trung Quốc về việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Những bình luận của ông Hung Cao cũng được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về tình trạng kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Mỹ được cho là đã sử dụng hàng nghìn tên lửa kể từ khi chiến sự Iran bắt đầu vào ngày 28/2, sử dụng gần như toàn bộ tên lửa hành trình tàng hình tầm xa còn lại trong kho dự trữ của Washington và làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa Tomahawk, tên lửa đánh chặn Patriot, tên lửa tấn công chính xác và tên lửa ATACMS đặt trên mặt đất.

Nhà Trắng đang lên kế hoạch yêu cầu Quốc hội bổ sung từ 80 tỷ đến 100 tỷ USD cho cuộc chiến ở Iran - với một phần đáng kể nhằm bù đắp cho các loại vũ khí đắt tiền và tinh vi đã được sử dụng trong cuộc xung đột. Ông Hegseth bác bỏ những lo ngại về tình trạng thiếu hụt kho dự trữ, cáo buộc báo chí và các nhà lập pháp thổi phồng vấn đề.