Bóc trần thủ đoạn tinh vi của đường dây ma túy liên tỉnh, bắt 105 bị can

Cảnh sát cầm súng vay bắt ô tô chở ma túy ở TP.HCM.

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM thông tin, đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

Theo cơ quan công an, qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng xác định các mắt xích trong đường dây chủ yếu di chuyển bằng ô tô, thường xuyên chạy tốc độ cao nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Sau thời gian thu thập thông tin, xâu chuỗi từng mắt xích từ khâu vận chuyển, phân phối đến tiêu thụ, Ban chuyên án dựng sơ đồ hoạt động và triển khai kế hoạch bắt giữ đồng loạt.

Công an nhận định đây là đường dây vận hành khép kín, ma túy được cất giấu tại các căn hộ chung cư cao tầng rồi chia nhỏ để phân phối ra nhiều địa bàn.

Đáng chú ý, những người cầm đầu không trực tiếp giao dịch mà điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để mua bán, che giấu.

Từ thông tin về một đầu mối mua bán ma túy lớn, lực lượng PC04 tổ chức đón lõng, bắt quả tang một người đang vận chuyển hơn 5kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào TP.HCM để tiêu thụ.

Mở rộng điều tra từ người nghiện ma túy tên Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng PC04 báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.

Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 người. Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố 105 bị can về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời đưa 35 người đi cai nghiện bắt buộc.

Tang vật thu giữ gồm hơn 9kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Theo Công an TP.HCM, nhiều người giữ vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật.

Đại diện công an cho biết, qua chuyên án, lực lượng chức năng đã làm rõ nhiều mắt xích cộm cán trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ và các khu vực liên quan.

Sau giai đoạn 1, Ban chuyên án sẽ tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để mở rộng điều tra, xử lý triệt để các đường dây và người liên quan đến ma túy trên địa bàn.