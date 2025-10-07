(VTC News) -

Khám phá công trình ngầm khổng lồ bảo vệ khu vực đô thị Tokyo khỏi lũ lụt. (Nguồn: Tân Hoa xã)

"Thánh đường" này được đánh giá là một kỳ công kỹ thuật đáng kinh ngạc, nhằm bảo vệ thành phố khỏi lũ lụt.

Được biết đến chính thức với tên gọi Kênh xả ngầm ngoài khu vực đô thị (Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel), hệ thống này bao gồm một mạng lưới rộng lớn các đường hầm khổng lồ, những cột trụ cao chót vót và những máy bơm đồ sộ có thể chứa lượng nước tương đương gần 100 hồ bơi tiêu chuẩn Olympic.

Được xây dựng từ năm 1993 đến năm 2006, công trình này - dài 6,4 km và cao 50 mét - có chi phí 230 tỷ yên (khoảng 1,6 tỷ USD), theo Reuters. Bộ Đất đai Nhật Bản ước tính rằng, kể từ khi đi vào hoạt động, nó đã bảo vệ khu vực khỏi thiệt hại do lũ lụt lên tới hơn 150 tỷ yên.

"Bạn thấy mình chỉ là một phần nhỏ bé của hệ thống khổng lồ này. Bạn sẽ nhận ra Tokyo đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào", Cecilia Tortajada, một chuyên gia quản lý nước tại Singapore, chia sẻ với BBC sau khi đến thăm công trình này.

Cơ chế hoạt động

Các khách tham quan sẽ phải đi xuống khoảng sáu tầng lầu để đến bể chứa nước khổng lồ, có thể điều chỉnh áp suất của kênh. Còn được gọi là "đền thờ" hoặc "nhà thờ" ngầm, bể chứa này bao gồm 59 cột trụ nặng 551 tấn. Tọa lạc tại thành phố Kasukabe, cách Tokyo khoảng 50 km, đây cũng là một điểm du lịch và địa điểm quay phim nổi tiếng.

Về cơ chế hoạt động, "kênh dẫn nước này chuyển hướng dòng chảy tràn từ các con sông nhỏ và vừa trong lưu vực. Nói một cách đơn giản, nước được thu thập từ các đê tràn trong những trận mưa lớn sẽ chảy vào các giếng ngầm - mỗi giếng đủ lớn để chứa Tượng Nữ thần Tự do - và được dẫn qua đường hầm đến bể chứa nước điều chỉnh áp suất'", tờ Japan Times giải thích.

"Sau đó, nước được bơm qua tuabin với tốc độ 200 m³/giây đến sông Edogawa, chảy vào vịnh Tokyo".

Hệ thống này rất quan trọng vì lượng mưa trung bình hàng năm của Nhật Bản gấp khoảng hai lần lượng mưa toàn cầu. Hơn nữa, Tokyo nằm trên đường giao nhau của năm hệ thống sông, với hàng chục con sông lân cận dễ bị ngập lụt theo mùa. Mặc dù thành phố đã phải vật lộn với lũ lụt kể từ khi thành lập, nhưng tình trạng này ngày càng trở nên dễ bị tổn thương do sự gia tăng dân số, công nghiệp hóa và sụt lún ở một số khu vực. Biến đổi khí hậu cũng đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng.

Khu vực trục nơi nước chảy vào bể chứa nước điều chỉnh áp suất, giúp ngăn ngừa lũ lụt ở lưu vực sông.

"So với những năm trước, hiện nay có xu hướng mưa lớn cùng lúc, được gọi là mưa rào du kích", Yoshio Miyazaki, một quan chức Bộ Đất đai, nói với Reuters. "Nếu không có công trình này, mực nước của sông Nakagawa chính và các nhánh của nó có thể dâng cao hơn nhiều, dẫn đến ngập lụt nhà cửa và thậm chí thương vong".

Theo Reuters, vào tháng 6/2024, hệ thống đã được kích hoạt bốn lần, nhiều hơn cả năm 2023. Mùa hè năm đó là mùa hè nóng nhất kể từ năm 1898, năm đầu tiên có dữ liệu nhiệt độ lịch sử, và mưa lớn cùng những cơn bão dữ dội đã gây ra lũ lụt tàn khốc. Trong cơn bão Shanshan vào cuối tháng 8/2024, hệ thống đã thu thập đủ nước để lấp đầy sân vận động bóng chày Tokyo Dome gần bốn lần.

Các chuyên gia dự đoán cơ sở hạ tầng phòng chống lũ lụt của Tokyo sẽ càng trở nên quan trọng hơn trong những năm tới.

Giáo sư Seita Emori của Đại học Tokyo, thành viên của nhóm khoa học khí hậu từng đoạt giải Nobel năm 2007, cho biết: "Khi nhiệt độ tăng, lượng hơi nước trong khí quyển cũng tăng lên, dẫn đến lượng mưa tương đối lớn. Chúng tôi dự đoán rằng lượng mưa chưa từng thấy trước đây sẽ rơi khi nhiệt độ tăng trong tương lai".

Theo BBC, cơ sở hạ tầng phòng chống lũ lụt của thành phố trước đây được thiết kế để chịu được lượng mưa lên tới 50 mm mỗi giờ, nhưng điều đó có thể không đủ cho tương lai. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, số ngày mưa lớn trung bình mỗi năm của nước này đã tăng lên trong ba thập kỷ qua, và một số ước tính cho thấy lượng mưa trung bình vào mùa hè của quốc gia này có thể tăng tới 19% trong thế kỷ 21.

Để chuẩn bị, thành phố đã bắt đầu nỗ lực tăng cường năng lực phòng chống lũ lụt, và các dự án ở ít nhất ba khu vực hiện có thể chịu được lượng mưa từ 65 đến 75 mm.

Và ở trung tâm Tokyo, một kế hoạch cũng đang được triển khai để kết nối các kênh đào nhằm thu gom nước tràn từ sông Shirako và sông Kanda, bắt đầu từ năm 2027.