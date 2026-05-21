Thủ tướng Israel điện đàm với ông Trump, thúc đẩy nối lại chiến sự Iran

Trang Axios dẫn lời ba nguồn thạo tin cho biết một nguồn mô tả ông Netanyahu đã ở trạng thái “cực kỳ căng thẳng” trong suốt cuộc trao đổi. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Qatar và Pakistan, cùng các bên trung gian khu vực, xây dựng một đề xuất hòa bình sửa đổi nhằm thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran.

Theo Wall Street Journal, ông Netanyahu bày tỏ nghi ngờ về khả năng Iran sẽ tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân và cam kết không tấn công các quốc gia vùng Vịnh. Axios cũng cho biết Thủ tướng Israel mong muốn nối lại chiến dịch quân sự nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran và làm suy yếu chính quyền Tehran.

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận vẫn có thể đạt được, đồng thời cảnh báo Washington sẵn sàng tái triển khai hành động quân sự nếu Iran không thể hiện sự linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán.

Tổng thống Mỹ ngày 20/5 cho biết ông “không bao giờ cảm thấy mệt mỏi” trước những diễn biến qua lại giữa Tehran và Washington liên quan tới nỗ lực chấm dứt xung đột tại Iran.

“Tôi không bao giờ thấy mệt mỏi. Điều tôi muốn làm là, nếu tôi có thể ngăn một cuộc chiến bằng cách chờ thêm vài ngày để cứu nhiều người khỏi thiệt mạng thì tôi nghĩ đó là việc rất đáng làm”, ông Trump nói.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông cho biết Mỹ sẽ cho Iran một cơ hội để theo đuổi giải pháp ngoại giao, song đồng thời cảnh báo Washington có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công nếu Tehran không chấp nhận đạt được một thỏa thuận.