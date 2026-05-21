Bà xã của sao nam Vbiz: Nhã Phương 3 con vẫn quyến rũ, Hari Won đẹp ‘không tuổi’

Sau nhiều năm kết hôn, Nhã Phương, Hari Won vẫn giữ được sức hút riêng trong làng giải trí. Bà xã của diễn viên Anh Đức, nữ diễn viên Anh Phạm cũng đang khẳng định được phong cách cá nhân.

Nhã Phương - bà xã diễn viên Trường Giang

Mới đây, Nhã Phương gây chú ý tại một sự kiện thời trang. Dù là bà mẹ 3 con nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc mảnh mai, ngọt ngào khiến nhiều người ghen tị.

Nhã Phương trẻ đẹp hút mắt dù đã qua 3 lần sinh nở.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường với phong cách nữ tính, trẻ trung. Cô nàng còn chia sẻ rằng bản thân đã học thêm bộ môn pilates nhằm nâng cao sức khỏe cũng như giữ được sắc vóc mảnh mai, dẻo dai sau sinh.

Nhã Phương trẻ trung, tươi tắn bên cạnh ông xã Trường Giang

Trước đó, Nhã Phương từng có khoảng thời gian bị cộng đồng mạng chê bai bởi vóc dáng gầy gò, thiếu sức sống sau sinh. Nhiều lần cô khiến khán giả xót xa và lo lắng khi xuất hiện với phần lưng, cánh tay và xương quai xanh khẳng khiu "trơ xương".

Thậm chí, cô từng bị một số tài khoản mạng xã hội soi ra dấu hiệu lão hóa, xuất hiện nếp nhăn hoặc đôi mắt to khác lạ khiến dân mạng đặt nghi vấn can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên đến hiện tại nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng, cô cũng biết cách lựa chọn cho mình gu thời trang hiện đại, nữ tính mà không kém phần ấn tượng.

Hari Won - bà xã diễn viên, MC Trấn Thành

Luôn được mọi người biết đến bởi nhan sắc ngọt ngào, Hari Won ngày càng khiến khán giả trầm trồ bởi vẻ đẹp “không tuổi” của mình. Sau hơn mười ba năm hoạt động nghệ thuật, dường như nữ ca sĩ không thay đổi quá nhiều, vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1985 luôn được khen ngợi mỗi lần xuất hiện trước công chúng bởi ngoại hình tươi tắn, làn da căng mướt với đường nét gương mặt thanh tú.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won có hôn nhân viên mãn suốt 10 năm.

Sau nhiều năm kết hôn, Hari Won gần như lui về làm hậu phương vững chắc cho ông xã Trấn Thành. Cô ít sản xuất những sản phẩm nghệ thuật mà rẽ hướng sang đồng quản lý điều hành công ty giải trí. Khán giả nhiều lần mong chờ cô xuất hiện trong các dự án phim mới cũng như những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn riêng của cô.

Anh Phạm - bà xã diễn viên Anh Đức

Sau khi kết hôn với diễn viên Anh Đức, Anh Phạm nhận được sự chú ý của khán giả. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi gu thời trang năng động, trẻ trung. Trong những hình ảnh đi du lịch cùng ông xã, mỹ nhân sinh năm 1999 khiến khán giả chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp, ấn tượng.

Không cần mặc đồ hiệu, nữ diễn viên vẫn tạo được ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào.

Sau khi kết hôn, sự nghiệp và nhan sắc của Anh Phạm ngày càng thăng tiến. Dù chênh lệch nhau 12 tuổi, nhưng cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên vô cùng viên mãn. Cô thường chia sẻ cuộc sống hàng ngày cùng ông xã Anh Đức, những hình ảnh đi du lịch của cả hai được đông đảo khán giả quan tâm.

Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và đồng hành cùng nhau trong công việc.

Bên cạnh nhan sắc, sự nghiệp của Anh Phạm cũng ngày càng thăng tiến. Sau thành công của Thám tử Kiên với doanh thu 249 tỷ , nữ diễn viên sẽ tiếp tục đảm nhận một vai quan trọng trong phim điện ảnh Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Ở dự án này, cô sẽ vào vai tiểu tam, tạo nên sự tò mò cho khán giả.