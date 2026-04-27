Xử lý thanh niên 'chặt chém' du khách 200.000 đồng gửi xe ở lễ hội du lịch biển

Thông tin từ Công an phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá), lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá) vào cuộc xác minh và làm rõ người trông giữ xe bị phản ánh "chặt chém" du khách với giá 200.000 đồng/lượt tại buổi khai mạc lễ hội biển Sầm Sơn 2026.

Danh tính người trực tiếp trông giữ và thu tiền trông giữ xe "chặt chém" du khách là N.T.T. (SN 1999, ngụ phường Sầm Sơn). Hiện, lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc để hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng đang lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý N.T.N. (Ảnh: Công an phường Sầm Sơn)

Trước đó, chiều 25/4, một du khách khi đỗ ô tô con tại bãi trông giữ gần khu vực vòng xuyến cổng FLC Sầm Sơn để tham dự khai mạc lễ hội du lịch năm 2026 đã phải chi trả 200.000 đồng cho 1 lượt gửi.

Bất bình trước hành vi "chặt chém" của nơi trông xe, du khách đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Nắm được thông tin, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Công an phường Sầm Sơn vào cuộc xác minh, và xử lý người có hành vi "chặt chém" du khách như thông tin kể trên.

Theo quyết định số 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 24/1/2019 bổ sung một số nội dung quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giá trông giữ ô tô con tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh là 20.000 đồng/lượt/ban ngày và 30.000 đồng/lượt ban đêm (bãi được đầu tư bằng ngân sách nhà nước). Đối với bãi trông giữ xe tư nhân có giá 25.000 đồng và 40.000 đồng/lượt.