Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae: Việt Nam đúng như 'rồng bay lên'

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của bà Takaichi Sanae - nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản - là dấu mốc quan trọng, tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước, được Lãnh đạo, Nhân dân Việt Nam và cá nhân Thủ tướng rất mong chờ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae gặp gỡ báo chí

Thủ tướng khẳng định đây là cuộc hội ngộ giữa những người bạn quý để cùng tiếp nối và phát triển một mối quan hệ đã không ngừng được bồi đắp suốt hơn 13 thế kỷ qua. Từ những giao lưu tôn giáo đầu tiên, những mối lương duyên tốt đẹp, những tình bạn lớn cho đến những sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau trong đại dịch; tất cả cho thấy một điều: tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước như những dòng chảy bền bỉ mà mạnh mẽ, chưa bao giờ ngưng nghỉ.

Nhấn mạnh, Nhật Bản là Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, đứng thứ nhất về ODA và lao động, thứ ba về đầu tư và thứ tư về thương mại, Thủ tướng cho biết, năm 2025, hợp tác ODA tăng hơn 600 triệu USD, kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD, đầu tư tăng gần 4 tỷ USD với gần 300 dự án đầu tư mới; hàng chục dự án hợp tác về khoa học-công nghệ và bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, vũ trụ... được triển khai tích cực.

Thủ tướng cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin - truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng các-bon.

Việc hai bên nhất trí thông qua Danh mục ưu tiên nội dung hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế là cơ sở quan trọng để thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới với những kết quả cụ thể:

Một là, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh và ngoại giao. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các các cơ chế hợp tác cấp Bộ trưởng về ngoại giao, thương mại, công nghiệp và năng lượng, khoa học công nghệ... và Đối thoại 2+2 cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng.

Triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác về quốc phòng - an ninh; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nâng cao năng lực chấp pháp trên biển, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia...

Hai là, tăng cường hợp tác kinh tế trong đó có an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững. Hai bên nhất trí về các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ USD vào năm 2030.

Hai bên khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao gắn với chuyển giao công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Nhật Bản, cũng như được tham gia vào các dự án đầu tư của Chính phủ Nhật Bản.

Hai bên sẽ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng nông sản, trước mắt là sớm mở cửa cho bưởi da xanh Việt Nam và nho Nhật Bản. Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường hợp tác ODA, thúc đẩy bảo đảm an ninh kinh tế, lương thực, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, góp an ninh năng lượng, phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi nước.

Ba là, quyết tâm cụ thể hoá hợp tác khoa học-công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, AI, bán dẫn..., ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ trụ... Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học - công nghệ trong năm 2026, sớm tổ chức sự kiện trao đổi công-tư về công nghệ cao.

Hai bên cũng nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến POWERR ASIA2 nhằm hỗ trợ các nước Châu Á tự chủ năng lượng, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên công bố đồng tài trợ 15 dự án nghiên cứu chung Việt-Nhật về bán dẫn trong chương trình NEXUS cảm ơn Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam triển khai Dự án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Bốn là, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hoá, du lịch.Hai bên sẽ tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật lần thứ 2 tại Việt Nam trong năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh Chính phủ Nhật Bản đã đưa Việt Nam vào danh sách 24 điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch Nhật Bản cũng như tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Năm là, tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi Sanae chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác

Hai Thủ tướng đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Nhật Bản ở khu vực, trong đó có Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) trên cơ sở kết nối với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) và tuân thủ luật pháp quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng mời Thủ tướng Nhật Bản tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 tại Phú Quốc, Việt Nam và cho biết Việt Nam sẽ tham dự GREEN EXPO 2027 tại Yokohama, Nhật Bản.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bày tỏ, Việt Nam, đúng như tên gọi khác của Hà Nội là Thăng Long, nghĩa là "rồng bay lên", đang phát triển với tốc độ hết sức ấn tượng trong những năm gần đây. Với vai trò một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Đồng thời, trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, Việt Nam đã đề cao tự chủ chiến lược và triển khai đường lối đối ngoại tích cực, chủ động.

Thủ tướng Nhật khẳng định, việc tăng cường hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hiện thực hóa và phát triển sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) và khẳng định đây là lý do Thủ tướng thực hiện chuyến thăm Việt Nam lần này.

Hai Thủ tướng đã nhất trí thúc đẩy hợp tác nhằm cùng nhau xây dựng Nhật Bản, Việt Nam và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng vững mạnh và thịnh vượng.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên đã nhất trí xác định lĩnh vực ưu tiên mới trong hợp tác song phương là an ninh kinh tế, bao gồm: Năng lượng, khoáng sản quan trọng, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và vũ trụ.... Đặc biệt, để ứng phó với tình hình Trung Đông, hai bên đã nhất trí xem xét việc NEXI (Công ty Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản) hỗ trợ hoạt động nhập khẩu dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, với ý nghĩa là dự án đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến 'Power Asia' do Thủ tướng Nhật bản khởi xướng gần đây.

Đối với khoáng sản quan trọng, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định và củng cố chuỗi cung ứng.

Về An ninh và Đối ngoại, hai bên nhất trí thúc đẩy cụ thể hóa hợp tác an ninh nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.

Về giao lưu nhân dân, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lãnh sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu giữa hai nước.

Về tình hình quốc tế, hai bên trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm. Hai bên xác nhận tầm quan trọng của việc mở rộng Hiệp định CPTPP một cách chiến lược trên cơ sở duy trì các tiêu chuẩn cao, trong bối cảnh Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch năm nay.

Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết, trong chuyến thăm lần này bà sẽ đến Đại học Quốc gia Việt Nam để chia sẻ về tương lai hợp tác Việt - Nhật cũng như tầm nhìn của Nhật Bản về FOIP.

Thủ tướng Nhật bản hy vọng có thể truyền tải rõ ràng tầm nhìn về trật tự thế giới và định hướng của nền ngoại giao Nhật Bản; cùng với Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ nỗ lực đưa quan hệ Nhật Bản - Việt Nam lên một tầm cao mới.