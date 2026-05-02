Gần 4.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ ba nghỉ lễ

Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, ngày 2/5, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người.

So với ngày 2/5/2025, giảm 13 vụ, giảm 12 người chết, giảm 4 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. Đường sắt, đường thuỷ không xảy ra tai nạn.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn của tài xế.

Lực lượng CSGT toàn quốc (đường bộ, thủy, sắt) xử lý 17.257 trường hợp, lập biên bản xử lý 14.943 trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, trên đường bộ, công an các địa phương phát hiện 14.403 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.470 trường hợp; phạt tiền ước tính 40 tỷ 150 triệu đồng; tạm giữ 67 xe ô tô, 3.872 xe mô tô, 260 phương tiện khác; tước 401 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.149 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 3.396 trường hợp; vi phạm về tốc độ 3.562 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 35 trường hợp; chở quá số người quy định 87 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 4 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 98 trường hợp...