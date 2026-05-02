Trẻ liên tiếp nhập viện cấp cứu vì đuối nước trong 3 ngày nghỉ lễ

Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến 1/5/2026, bệnh viện tiếp nhận 4 trường hợp trẻ nhập viện do đuối nước, trong đó có bệnh nhi nguy kịch phải thở máy, chống phù não.

Trường hợp thứ nhất là bé trai 3 tuổi (Hà Nội), bị đuối nước tại bể bơi khi đi du lịch cùng gia đình. Trẻ được phát hiện sớm, nên sau khi được đưa lên trẻ vẫn còn tỉnh Ngay sau đó trẻ được sơ cứu tại bệnh viện địa phương và chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trường hợp thứ hai là trẻ 8 tuổi (Ninh Bình), gặp nạn khi tắm biển cùng gia đình. Không như trẻ đầu tiên, trẻ phải cấp cứu ban đầu với khoảng 2 phút ép tim. Dù sau đó trẻ có nhịp tim trở lại, trẻ vẫn phải chuyển tuyến trong tình trạng viêm phổi.

May mắn, cả hai trẻ được phát hiện, xử trí kịp thời và đúng cách nên hiện sức khỏe đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần phải theo dõi tại cơ sở y tế.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhi 6 tuổi, bị đuối nước tại ao của gia đình. Khi được phát hiện, người nhà đã sơ cứu ban đầu không đúng cách (dốc ngược) trong khoảng 2 phút, sau đó trẻ mới được ép tim. Sau khi có nhịp tim trở lại, bệnh nhi được chuyển đến cơ sở y tế địa phương, rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Do thời gian trẻ bị chìm trong nước lâu cũng như được sơ cấp cứu ban đầu chưa đúng cách, làm mất thời gian vàng, nên khi vào viện tình trạng rất nặng đòi hỏi các biện pháp hồi sức tích cực như thở máy, chống phù não…Hiện trẻ đang được điều trị tích cực tại Khoa Điều trị tích cực Nội khoa.

Tối 1/5, Khoa Cấp cứu và Chống độc cũng đã tiếp nhận điều trị một trẻ 7 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện với chẩn đoán viêm phổi hít sau đuối nước sau khi vui chơi cùng gia đình tại hồ gần nhà.

“Xử trí sơ cấp cứu đuối nước đúng cách” (Nguồn: BV Nhi TƯ).

Bác sĩ bệnh viện Nhi cảnh báo đuối nước là một trong những tai nạn thương tích phổ biến ở trẻ nhỏ, đồng thời là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm trẻ từ 5-14 tuổi. Nguy cơ này thường tăng cao vào dịp nghỉ lễ và mùa hè, khi trẻ tham gia nhiều hoạt động vui chơi, du lịch, tắm biển, bơi lội hoặc tiếp xúc với ao hồ, sông suối.

Để phòng tránh đuối nước, gia đình cần giám sát trẻ liên tục khi ở gần khu vực có nước như bể bơi, ao hồ, sông suối, biển; không chủ quan khi cho trẻ sử dụng áo phao hoặc thiết bị nổi; đồng thời trang bị kỹ năng an toàn dưới nước và dạy trẻ nhận biết nguy cơ.

Cha mẹ không nên chủ quan, cũng không phó thác hoàn toàn cho nhân viên cứu hộ hoặc các thiết bị hỗ trợ như phao bơi, bởi tai nạn có thể xảy ra chỉ trong vài giây.

Kỳ nghỉ lễ và mùa hè là thời điểm trẻ được vui chơi nhiều hơn, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Việc nâng cao cảnh giác và chuẩn bị kỹ năng phòng tránh là cách tốt nhất để ngăn những tai nạn đáng tiếc.