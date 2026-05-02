Trực tiếp bóng đá Hải Phòng vs Công an Hà Nội, vòng 21 V.League hôm nay 2/5

Trận đấu giữa Hải Phòng và Công an Hà Nội bắt đầu lúc 18h. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất.
Hải Phòng (áo đỏ) giao bóng.
Hải Phòng: Nguyễn Đình Triệu (1), Nguyễn Hữu Nam (9), CAmilo Minh (10), Phạm Trung Hiếu (17), Lê Mạnh Dũng (19), Lương Hoàng Nam (30), Nguyễn Hữu Thái Bảo (31), Joaquim Lupeta (42), Nguyễn Hữu Sơn (77), Luiz Antonio (88), Joel Tagueu (95).
CAHN: Nguyễn Filip (1), Đoàn Văn Hậu (5), Stefan Mauk (6), Cao Pendant Quang Vinh (7), Nguyễn Đình Bắc (9), Lê Phạm Thành Long (11), Nguyễn Quang Hải (19), Phạm Minh Phúc (22), Adou Minh (38), Bùi Hoàng Việt Anh (68), Lê Văn Đô (88).
Hải Phòng đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng V.League với 28 điểm (thắng 8, hoà 4, thua 8, ghi 30 bàn và thủng lưới 24 lần). Đội bóng đất cảng bước vào trận đấu với tâm lý không nhiều áp lực khi không phải lo chiến đấu để trụ hạng, đồng thời cơ hội cạnh tranh top 3 cũng không cao.
Việc Joel Tagueu (10 bàn) vừa gia hạn hợp đồng và trở lại sau chấn thương mang lại cú hích đáng kể cho đội chủ nhà. Tiền đạo này đang đua danh hiệu vua phá lưới và luôn biết cách tạo khác biệt ở những trận cầu lớn.
Trong 10 trận gần nhất, Hải Phòng chỉ giành được 2 chiến thắng. Tỷ lệ thua của đội bóng đất cảng lên tới 60%.
CLB Công an Hà Nội duy trì chuỗi phong độ ấn tượng với 51 điểm sau 20 vòng đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking tạo ra khoảng cách 9 điểm so với Thể Công Viettel, đủ an toàn khi mùa giải chỉ còn lại 6 vòng.
Dù thiếu vắng Alan và Leo Artur vì chấn thương, đội bóng vẫn giữ được sức công phá nhờ những điều chỉnh hợp lý của HLV Alexandre Polking. Nguyễn Đình Bắc thi đấu nổi bật trong thời gian gần đây, đặc biệt là cú hat-trick trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An. Tiền đạo sinh năm 2004 đã ghi được 7 bàn thắng chỉ sau 4 trận.
CLB Công an Hà Nội có chuỗi 6 trận liên tiếp bất bại, trong đó có tới 5 chiến thắng. Nguyễn Quang Hải và đồng đội ghi tới 16 bàn thắng trong giai đoạn này.
Trận Hải Phòng đấu với câu lạc bộ Công an Hà Nội thuộc vòng 21 V.League 2025-2026 diễn ra lúc 18h ngày 2/5 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Cả hai đội bóng đều không chịu áp lực về vị trí ở thời điểm hiện tại. CLB Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn Hải Phòng - đội bóng không có phong độ tốt gần đây.
Tính trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa 2 đội, CLB Công an Hà Nội có thành tích bất bại. Đội bóng ngành công an thắng 4 trận và hoà 1 trận, ghi 13 bàn và chỉ lọt lưới 4 lần khi đấu với đối thủ này.
Riêng ở mùa giải này, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking cũng toàn thắng trong cả hai lần đối đầu với các tỷ số 2-1 và 2-0. Trong trận lượt đi, Nguyễn Quang Hải và Leo Artur là những người ghi bàn cho CAHN trước khi Bùi Tiến Dụng rút ngắn tỷ số cho Hải Phòng.