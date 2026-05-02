Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hungary

Ngày 30/4/2026, tại thành phố Zalaegerszeg, Hungary, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp với chính quyền thành phố long trọng tổ chức Lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), 50 năm ngày thành phố dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (30/4/1976 - 30/4/2026), và tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế”.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái; ông Zoltán Balaicz, Thị trưởng thành phố Zalaegerszeg; ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, cùng đại diện Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, các hội đoàn người Việt Nam tại Hungary và đông đảo bạn bè Hungary.

Đại diện cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary dâng hoa.

Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Bùi Lê Thái, lãnh đạo thành phố và các đại biểu đã thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Lê Thái bày tỏ xúc động khi cùng các đại biểu tham dự sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này; nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là biểu tượng tiêu biểu của hòa bình, độc lập dân tộc, tự do và đặc biệt là tinh thần đoàn kết quốc tế.

Đại sứ khẳng định, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết quốc tế không chỉ là sự ủng hộ về chính trị mà còn là sự gắn bó về lý tưởng và trách nhiệm chung của nhân loại. Người luôn coi các dân tộc trên thế giới là những cộng đồng có chung vận mệnh, cùng hướng tới những giá trị phổ quát như hòa bình, công lý và phẩm giá con người.

Đại sứ Bùi Lê Thái cũng bày tỏ tri ân sâu sắc tới chính quyền và nhân dân thành phố Zalaegerszeg đã gìn giữ, chăm sóc Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 50 năm qua như một phần di sản văn hóa của thành phố và là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt Nam - Hungary.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Zalaegerszeg, được khánh thành ngày 30/4/1976, là tượng đài toàn thân ngoài trời duy nhất của Người tại khu vực Trung và Đông Âu. Công trình không chỉ ghi dấu một giai đoạn lịch sử đặc biệt khi nhân dân Hungary dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết quốc tế - giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại sự kiện, Thị trưởng Zoltán Balaicz khẳng định Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của thành phố.

“Việc dựng tượng từ năm 1976 không chỉ là một quyết định mang ý nghĩa chính trị - lịch sử, mà còn là lựa chọn mang tính đạo lý của cộng đồng, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc và ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Hungary đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Chính quyền thành phố Zalaegerszeg sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị của công trình như biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc”, Thị trưởng Zoltán Balaicz nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, Tọa đàm về “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế” đã thu hút nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc từ các đại biểu Hungary. Các tham luận khẳng định rằng tư tưởng đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tính nhân văn sâu sắc và có giá trị thực tiễn bền vững.

Đại diện chính quyền thành phố Zalaegerszeg dâng hoa

Theo đó, đoàn kết quốc tế trong tư tưởng của Người không phải là sự liên kết hình thức, mà là sự gắn kết trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Đó là sự đoàn kết giữa các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giành độc lập, đồng thời là sự hợp tác giữa các quốc gia vì mục tiêu chung là hòa bình và phát triển. Người luôn nhấn mạnh rằng các dân tộc chỉ có thể giành thắng lợi khi biết dựa vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cùng hành động vì lợi ích chung của nhân loại.

Các đại biểu Hungary đặc biệt nhấn mạnh rằng trong giai đoạn lịch sử những năm 1950-1970, tinh thần đoàn kết quốc tế đã được thể hiện sinh động qua sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Hungary đối với Việt Nam, từ các phong trào quyên góp, ủng hộ vật chất đến sự đồng cảm sâu sắc trước những mất mát, hy sinh của nhân dân Việt Nam, với nhiều cuộc tuần hành ủng hộ Việt Nam với khẩu hiệu “Việt Nam-chúng tôi ở bên các bạn”. Chính tinh thần đó đã góp phần tạo nên một nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày nay.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, xung đột, bất bình đẳng và chia rẽ, tư tưởng đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nước được khẳng định vẫn giữ nguyên giá trị thời sự.

Các đại biểu cho rằng chỉ thông qua hợp tác, đối thoại và tinh thần trách nhiệm chung, cộng đồng quốc tế mới có thể tìm ra những giải pháp bền vững cho các vấn đề toàn cầu. Các hoạt động kỷ niệm không chỉ là dịp tưởng nhớ và tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị trường tồn trong tư tưởng của Bác Hồ, đặc biệt là tư tưởng về đoàn kết quốc tế - một di sản tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc đối với hòa bình, hợp tác và phát triển trong thế kỷ XXI; đồng thời, củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary.

