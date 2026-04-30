Thông xe cầu vượt biển dài nhất miền Trung

Sáng 30/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế cho biết, cầu vượt biển Thuận An chính thức thông xe.

Theo Ban Quản lý dự án, công trình cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính như thảm bê tông nhựa mặt cầu, hệ thống chiếu sáng, lan can, biển báo và sơn kẻ phân làn, đủ điều kiện đưa vào khai thác bước đầu.

Một số hạng mục phụ trợ như vỉa hè và hệ thống thoát nước đoạn cuối tuyến sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. Dự kiến toàn tuyến sẽ hoàn thành đồng bộ vào ngày 30/6.

Cầu vượt biển Thuận An – cây cầu vượt biển dài nhất miền Trung chính thức thông xe vào sáng 30/4.

Được biết, Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An được khởi công từ ngày 24/3/2022, theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành vào tháng 3/2025.

Tuy nhiên do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án đã bị kéo dài đến nay.

Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp cầu hơn 2.088 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, cầu Thuận An là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung với chiều dài 2,36 km, rộng 20 m, gồm 4 làn xe; nhịp cầu chính rộng 23,5 m.

Công trình được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, sử dụng kết cấu dầm, cáp hỗn hợp cho các nhịp chính, trong đó nhịp dài nhất hơn 200 m. Trong quá trình thi công, nhà thầu đã khoan nhiều cọc nhồi để xây dựng trụ cầu giữa cửa biển. Theo thiết kế, cầu bảo đảm khả năng thông thuyền với trọng tải hơn 5.000 tấn.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế. Liên danh nhà thầu thi công gồm: Công ty CP Xây dựng Tân Nam, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và Công ty CP 479 Hòa Bình.

Khi hoàn thành, tuyến đường và cầu vượt được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối hạ tầng ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch khu vực cửa biển Thuận An và các vùng lân cận.