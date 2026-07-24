Giá lúa gạo hôm nay 24/7: Lúa ổn định, gạo thơm Jasmine ở chợ tăng

Thị trường lúa tươi trong nước hôm nay 24/7 tiếp tục đi ngang, chưa ghi nhận biến động so với hôm qua 23/7. Theo đó, lúa Đài Thơm 8 (tươi) vẫn được thu mua trong khoảng 6.850 - 7.000 đồng/kg, lúa OM 18 (tươi) dao động từ 6.800 - 7.000 đồng/kg và lúa OM 5451 (tươi) giữ ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg. Trong khi đó, lúa OM 34 (tươi) ổn định ở mức 6.100 - 6.300 đồng/kg, còn lúa IR 50404 (tươi) được giao dịch trong khoảng 6.100 - 6.200 đồng/kg.
Bảng giá lúa trong nước hôm nay 24/7/2026
|
Loại lúa
|
Giá (đồng/kg)
|
Đài Thơm 8 (tươi)
|
6.850 - 7.000
|
OM 18 (tươi)
|
6.800 - 7.000
|
OM 5451 (tươi)
|
6.200 - 6.400
|
OM 34 (tươi)
|
6.100 - 6.300
|
IR 50404 (tươi)
|
6.100 - 6.200
Giá gạo nguyên liệu hôm nay nhìn chung ổn định. Trong đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 được thu mua ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động từ 9.700 - 9.800 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 được giao dịch trong khoảng 8.700 - 8.850 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động từ 9.200 - 9.400 đồng/kg.
Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng được thu mua ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 24/7/2026
|
Loại gạo
|
Giá (đồng/kg)
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504
|
9.500 - 9.600
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555
|
9.700 - 9.800
|
Gạo nguyên liệu OM 5451
|
9.300 - 9.400
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18
|
8.700 - 8.850
|
Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8
|
9.200 - 9.400
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380
|
7.500 - 7.600
|
Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm
|
7.500 - 7.600
Tại các chợ lẻ, giá gạo thơm Jasmine hôm nay tăng 1.000 đồng/kg, dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg.
Gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nàng Hoa lần lượt được niêm yết ở mức 22.000 đồng/kg và 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg, trong khi gạo Nhật được bán với giá 22.000 đồng/kg.
Gạo Đài Thơm ở mức 15.000 - 15.500 đồng/kg, gạo trắng thông dụng được bán với giá 16.000 đồng/kg. Gạo Sóc thường dao động từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, còn gạo thường giữ mức 13.000 - 14.000 đồng/kg.
Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 24/7/2026
|
Loại gạo
|
Giá (đồng/kg)
|
Gạo Nàng Nhen
|
28.000
|
Gạo Hương Lài
|
22.000
|
Gạo Nhật
|
22.000
|
Gạo Nàng Hoa
|
21.000
|
Gạo thơm Thái hạt dài
|
20.000 - 22.000
|
Gạo Sóc Thái
|
20.000
|
Gạo thơm Jasmine
|
17.000 - 18.000
|
Gạo trắng thông dụng
|
16.000
|
Gạo Sóc thường
|
15.000 - 16.000
|
Gạo Đài Thơm
|
15.000 - 15.500
|
Gạo thường
|
13.000 - 14.000
Thị trường nếp hôm nay tiếp tục ổn định, chưa ghi nhận biến động so với phiên trước. Theo đó, nếp IR 4625 tươi được thu mua trong khoảng 7.300 - 7.500 đồng/kg, trong khi nếp 3 tháng khô dao động từ 9.600 - 9.700 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá các mặt hàng cũng duy trì ổn định. Tấm thơm được giao dịch ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg, còn cám dao động từ 7.900 - 8.050 đồng/kg.
Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 24/7/2026
|
Loại
|
Giá (đồng/kg)
|
Nếp 3 tháng khô
|
9.600 - 9.700
|
Tấm thơm
|
8.300 - 8.400
|
Cám
|
7.900 - 8.050
|
Nếp IR 4625 tươi
|
7.300 - 7.500
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay 24/7 đứng giá so với hôm qua 23/7. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 546 - 550 USD/tấn. Gạo thơm 100% tấm có giá 353 - 357 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm giữ ổn định trong khoảng 500 - 510 USD/tấn.
Tại Thái Lan, gạo 5% tấm dao động 445 - 449 USD/tấn, còn gạo 100% có giá 390 - 394 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động 361 - 365 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm được chào bán ở mức 290 - 294 USD/tấn.
Trong hai phiên trước, giá gạo xuất khẩu có xu hướng tăng nhẹ. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng ở các chủng loại Jasmine và gạo thơm 100% tấm. Thái Lan ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các chủng loại, còn giá gạo Ấn Độ cũng nhích lên.
Bảng giá gạo thế giới hôm nay 24/7/2026
|
Quốc gia
|
Loại gạo
|
Giá (USD/tấn)
|
Biến động
|
Việt Nam
|
Gạo Jasmine
|
546 - 550
|
Không đổi
|
Gạo thơm 5% tấm
|
500 - 510
|
Không đổi
|
Gạo thơm 100% tấm
|
353 - 357
|
Không đổi
|
Thái Lan
|
Gạo 5% tấm
|
445 - 449
|
Không đổi
|
Gạo 100% tấm
|
390 - 394
|
Không đổi
|
Ấn Độ
|
Gạo 5% tấm
|
361 - 365
|
Không đổi
|
Gạo 100% tấm
|
290 - 294
|
Không đổi
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.