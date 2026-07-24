Giá lúa gạo hôm nay 24/7: Lúa ổn định, gạo thơm Jasmine ở chợ tăng

(VTC News) -

Giá lúa trong nước hôm nay

Thị trường lúa tươi trong nước hôm nay 24/7 tiếp tục đi ngang, chưa ghi nhận biến động so với hôm qua 23/7. Theo đó, lúa Đài Thơm 8 (tươi) vẫn được thu mua trong khoảng 6.850 - 7.000 đồng/kg, lúa OM 18 (tươi) dao động từ 6.800 - 7.000 đồng/kg và lúa OM 5451 (tươi) giữ ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg. Trong khi đó, lúa OM 34 (tươi) ổn định ở mức 6.100 - 6.300 đồng/kg, còn lúa IR 50404 (tươi) được giao dịch trong khoảng 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Bảng giá lúa trong nước hôm nay 24/7/2026

Loại lúa Giá (đồng/kg) Đài Thơm 8 (tươi) 6.850 - 7.000 OM 18 (tươi) 6.800 - 7.000 OM 5451 (tươi) 6.200 - 6.400 OM 34 (tươi) 6.100 - 6.300 IR 50404 (tươi) 6.100 - 6.200

Giá gạo trong nước hôm nay

Giá gạo nguyên liệu hôm nay nhìn chung ổn định. Trong đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 được thu mua ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động từ 9.700 - 9.800 đồng/kg, gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 được giao dịch trong khoảng 8.700 - 8.850 đồng/kg, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động từ 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 và gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm cùng được thu mua ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay 24/7/2026

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 9.700 - 9.800 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.300 - 9.400 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 8.700 - 8.850 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 7.500 - 7.600 Gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm 7.500 - 7.600

Tại các chợ lẻ, giá gạo thơm Jasmine hôm nay tăng 1.000 đồng/kg, dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg.

Gạo Nàng Nhen vẫn có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nàng Hoa lần lượt được niêm yết ở mức 22.000 đồng/kg và 21.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Sóc Thái ở mức 20.000 đồng/kg, trong khi gạo Nhật được bán với giá 22.000 đồng/kg.

Gạo Đài Thơm ở mức 15.000 - 15.500 đồng/kg, gạo trắng thông dụng được bán với giá 16.000 đồng/kg. Gạo Sóc thường dao động từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, còn gạo thường giữ mức 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ trong nước hôm nay 24/7/2026

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Sóc Thái 20.000 Gạo thơm Jasmine 17.000 - 18.000 Gạo trắng thông dụng 16.000 Gạo Sóc thường 15.000 - 16.000 Gạo Đài Thơm 15.000 - 15.500 Gạo thường 13.000 - 14.000

Thị trường nếp hôm nay tiếp tục ổn định, chưa ghi nhận biến động so với phiên trước. Theo đó, nếp IR 4625 tươi được thu mua trong khoảng 7.300 - 7.500 đồng/kg, trong khi nếp 3 tháng khô dao động từ 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, giá các mặt hàng cũng duy trì ổn định. Tấm thơm được giao dịch ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg, còn cám dao động từ 7.900 - 8.050 đồng/kg.

Bảng giá nếp và phụ phẩm trong nước hôm nay 24/7/2026

Loại Giá (đồng/kg) Nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 Tấm thơm 8.300 - 8.400 Cám 7.900 - 8.050 Nếp IR 4625 tươi 7.300 - 7.500

Giá lúa gạo hôm nay 24/7 duy trì ổn định tại thị trường trong nước. (Ảnh minh họa: Sức Khỏe và Đời sống)

Giá gạo thế giới hôm nay

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay 24/7 đứng giá so với hôm qua 23/7. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine được chào bán ở mức 546 - 550 USD/tấn. Gạo thơm 100% tấm có giá 353 - 357 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm giữ ổn định trong khoảng 500 - 510 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm dao động 445 - 449 USD/tấn, còn gạo 100% có giá 390 - 394 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động 361 - 365 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm được chào bán ở mức 290 - 294 USD/tấn.

Trong hai phiên trước, giá gạo xuất khẩu có xu hướng tăng nhẹ. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng ở các chủng loại Jasmine và gạo thơm 100% tấm. Thái Lan ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các chủng loại, còn giá gạo Ấn Độ cũng nhích lên.

Bảng giá gạo thế giới hôm nay 24/7/2026

Quốc gia Loại gạo Giá (USD/tấn) Biến động Việt Nam Gạo Jasmine 546 - 550 Không đổi Gạo thơm 5% tấm 500 - 510 Không đổi Gạo thơm 100% tấm 353 - 357 Không đổi Thái Lan Gạo 5% tấm 445 - 449 Không đổi Gạo 100% tấm 390 - 394 Không đổi Ấn Độ Gạo 5% tấm 361 - 365 Không đổi Gạo 100% tấm 290 - 294 Không đổi

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá lúa gạo có thể biến động theo diễn biến thị trường.