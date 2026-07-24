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1 Yên Nhật hôm nay 24/7/2026 đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam?

(VTC News) -

Cập nhật tỷ giá JPY/VND mới nhất hôm nay 24/7/2026 tại các ngân hàng.

Đồng Yên Nhật (ký hiệu: ¥, mã tiền tệ quốc tế: JPY) là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật Bản. Đồng Yên được Chính phủ Nhật Bản đưa vào lưu hành từ năm 1871.

Đồng Yên Nhật hiện lưu hành dưới dạng tiền xu (1, 5, 10, 50, 100 và 500 yên) và tiền giấy (1.000, 2.000, 5.000 và 10.000 yên).

1 Yên Nhật hôm nay 24/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Tại thời điểm 10h ngày 24/7/2026, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại Vietcombank ở mức 155,02 VND/JPY (mua tiền mặt), 156,59 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 165,72 VND/JPY (bán).

Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại Vietcombank sáng 24/7/2026:

1 JPY = 155,02 VND (mua tiền mặt)

1 JPY = 156,59 VND (mua chuyển khoản)

1 JPY = 165,72 VND (bán)

Đồng Yên Nhật được đưa vào lưu hành từ năm 1871. (Ảnh: Reuters)

Cùng thời điểm, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại BIDV giao dịch ở mức 156,24 VND/JPY (mua tiền mặt), 156,52 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 165,94 VND/JPY (bán).

Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại BIDV ngày 24/7/2026:

1 JPY = 156,24 VND (mua tiền mặt)

1 JPY = 156,52 VND (mua chuyển khoản)

1 JPY = 165,94 VND (bán)

Tuy nhiên, tỷ giá Yên Nhật có thể thay đổi trong ngày do mỗi ngân hàng niêm yết một mức giá khác nhau và ở từng thời điểm khác nhau.

Bảng tỷ giá JPY/VND hôm nay

Dưới đây là bảng tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng trong nước, cập nhật đến 10h ngày 24/7/2026 (đơn vị: VND)

Ngân hàng

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán tiền mặt

Bán chuyển khoản

Vietcombank

155,02

156,59

165,72

-

BIDV

156,24

156,52

165,94

-

SHB

155,67

156,67

165,17

-

Agribank

156,63

157,26

165,08

-

HDBank

157,71

158,01

164,12

164,12

ACB

157,39

158,18

164,76

164,76

HSBC

156,65

157,46

163,88

163,88

VPBank

156,12

157,12

165,39

164,89

LPBank

155,59

157,59

167,74

165,74

MSB

156,68

156,68

166,59

166,59

MB

154,69

155,11

165,72

165,72

Nam Á Bank

154,86

157,86

163,08

-

Techcombank

154,07

158,22

166,46

164,33

TPBank

155,02

156,64

166,45

165,67

Sacombank

157,23

157,73

168,25

164,75

PVcomBank

154,97

156,54

165,77

-

Bắc Á Bank

-

158,5

163,5

-

Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng có thể thay đổi trong ngày. 

Nguồn:
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