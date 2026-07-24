Mô hình khoáng nóng 4 mùa và bài toán khai thác quanh năm

(VTC News) -

Nhìn từ các thủ phủ nghỉ dưỡng khoáng nóng thế giới

Tại Nhật Bản, các thủ phủ Onsen nổi tiếng như Hakone hay Kusatsu từ lâu đã xóa bỏ định kiến ngâm khoáng chỉ dành cho mùa lạnh. Tương tự tại Hàn Quốc, các khu nghỉ dưỡng khoáng nóng như Onyang Hot Springs, Suanbo Hot Springs hay Seoraksan Waterpia đều phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng bốn mùa.

Các điểm đến này kết hợp chăm sóc sức khỏe, lưu trú và giải trí, qua đó duy trì sức hút với du khách quanh năm.

Báo cáo Bất động sản Wellness toàn cầu ghi nhận, phân khúc bất động sản gắn liền với khoáng nóng đang đạt tốc độ tăng trưởng kép lên tới 18,1% mỗi năm. Điểm cốt lõi của các mô hình này không nằm ở việc bán một phòng nghỉ đơn thuần mà ở khả năng biến nguồn tài nguyên thiên nhiên thành nền tảng vận hành của hệ sinh thái nghỉ dưỡng, góp phần giảm tác động của tính mùa vụ trong ngành du lịch.

Tại các thị trường du lịch chịu ảnh hưởng mạnh bởi yếu tố thời tiết như miền Bắc, tính mùa vụ là “điểm nghẽn” khi các dự án nghỉ dưỡng truyền thống chỉ đông khách vào 3 tháng hè. Công suất phòng sụt giảm mạnh trong khi chi phí vận hành cố định (OpEx) và chi phí bảo trì vẫn phát sinh đều đặn, trực tiếp ảnh hưởng chỉ số doanh thu trên mỗi phòng sẵn có (RevPAR) của toàn bộ dự án.

Thực tế này đòi hỏi thị trường phải xuất hiện một tư duy phát triển mới: kiến tạo những dự án nghỉ dưỡng đa dạng dịch vụ trải nghiệm thu hút khách hàng suốt 4 mùa.

Nền tảng vận hành 365 ngày từ tiện ích khoáng nóng tại gia

Theo hướng tiếp cận đó, các tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng được quy hoạch bài bản như Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên cho thấy một hướng phát triển mới khi đưa khoáng nóng vào tận không gian sống, mở rộng khả năng khai thác quanh năm.

Thay vì coi khoáng nóng là một tiện ích bổ sung, dự án đưa nguồn khoáng nóng tự nhiên Diên Hà trở thành trụ cột cốt lõi để phát triển của toàn bộ hệ sinh thái. Nguồn khoáng được dẫn trực tiếp tới bồn tắm ban công của từng căn hộ, đồng thời kết nối với Công viên khoáng nóng bốn mùa Oseyo rộng 5 ha, giúp trải nghiệm trị liệu không còn phụ thuộc vào một khu dịch vụ riêng biệt mà trở thành một phần của không gian lưu trú.

Mô hình vận hành tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được tổ chức theo hướng tập trung, tích hợp đa dạng sản phẩm từ căn hộ trị liệu, shophouse đến hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe, hướng tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Tiêu biểu như Tổ hợp xông hơi Jjimjilbang và khu tắm bùn phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, Khu phố thương mại Korea Street, Phố ẩm thực Hongdae Food Street, Quảng trường lễ hội Ara Fest Square và chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí và thương mại đã hình thành một hệ sinh thái có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vui chơi và trải nghiệm của nhiều nhóm khách hàng.

Chính sự đa dạng này giúp dự án hình thành nhiều nguồn cầu theo từng thời điểm trong năm. Mùa hè là nhu cầu nghỉ dưỡng của các gia đình; mùa thu và mùa đông là thời điểm khoáng nóng phát huy lợi thế; cuối tuần hướng đến nhóm khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận còn các ngày trong tuần có thể khai thác nhóm khách doanh nghiệp (MICE), chuyên gia và khách lưu trú dài ngày.

Việc đa dạng hóa tệp khách không chỉ kéo dài thời gian lưu trú trung bình mà còn gia tăng doanh thu từ các dịch vụ đi kèm như trị liệu, ẩm thực, mua sắm và giải trí.

Từ cơ cấu khách đa dạng đó, bài toán vận hành cũng trở nên ổn định hơn. Thay vì phụ thuộc vào một mùa cao điểm duy nhất, dự án có điều kiện duy trì công suất khai thác trong nhiều giai đoạn của năm, qua đó giảm biến động doanh thu theo mùa, tối ưu chi phí vận hành cố định và mở rộng dư địa khai thác dài hạn.

Để mô hình này phát huy hiệu quả trên thực tế, vai trò của đơn vị quản lý vận hành trở thành mắt xích quan trọng. Tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, mảnh ghép đó là Lynntimes Hospitality Management - đơn vị có kinh nghiệm vận hành tại tổ hợp Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ). Theo thông tin từ chủ đầu tư, tổ hợp này hiện đón khoảng 35.000 - 40.000 lượt khách mỗi tháng.

Với quy trình vận hành Onsen - Wellness được chuẩn hóa cùng mạng lưới đối tác lữ hành, doanh nghiệp và MICE, Lynntimes Hospitality Management góp phần duy trì chất lượng dịch vụ, mở rộng nguồn khách và nâng cao hiệu quả khai thác.

Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng coi trọng năng lực vận hành hơn kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, đây cũng là một trong những yếu tố góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh của Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên.