Các 'ông lớn' quốc tế đồng hành cùng Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội

(VTC News) -

Chuẩn mực y tế và quy trình điều dưỡng Châu Âu từ Azurit Hansa (Đức)

Ngày 15/11/2023 tại Hà Nội, Tập đoàn Onsen Fuji và Azurit Hansa - Tập đoàn điều dưỡng hàng đầu đến từ Đức với gần 30 năm kinh nghiệm, vận hành hơn 80 viện điều dưỡng, đội ngũ hơn 6000 nhân sự chuyên môn đã ký kết hợp tác chính thức toàn diện.

Đây là bước đi chiến lược của nhà phát triển bất động sản Onsen Fuji trong việc định hình và kiến tạo không gian sống, nghỉ dưỡng, trị liệu và chuẩn mực điều dưỡng theo tiêu chuẩn Châu Âu tại dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội.

Onsen Fuji hợp tác cùng Azurit Hansa nhằm đưa tiêu chuẩn điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe từ Đức vào hệ sinh thái dự án.

Tại đây, Azurit Hansa đóng vai trò cốt cán trong việc xây dựng, chuẩn hóa toàn bộ trung tâm điều dưỡng chất lượng cao nội khu.

Tập đoàn chịu trách nhiệm chuyển giao công nghệ quản lý dữ liệu y khoa từ xa để theo dõi chỉ số sinh tồn của cư dân liên tục, đồng thời xây dựng quy trình chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sơ cứu và xử lý tình huống khẩn cấp ban đầu theo tiêu chuẩn Đức trước khi phối hợp chuyển cư dân đến các cơ sở y tế chuyên khoa khi cần thiết.

Song song với đó, Tập đoàn sẽ tham gia tư vấn chuyên môn, chuyển giao quy trình vận hành và đào tạo đội ngũ điều dưỡng theo chuẩn quốc tế. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Azurit Hansa và lợi thế vị trí dự án liền kề cụm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tạo nên một hệ sinh thái an toàn, nơi cư dân được kết nối nhanh chóng với các dịch vụ y tế chuyên sâu.

Tinh hoa chăm sóc sức khỏe người cao tuổi từ Nhật Bản cùng Well Group

Nếu đối tác từ Đức mang đến y tế kỹ thuật cao, thì Well Group – tập đoàn y tế, điều dưỡng biểu tượng của Nhật Bản – lại là đơn vị trực tiếp kiến tạo chất sống an yên và dưỡng lành tại dự án.

Đến từ quốc gia có tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi khắt khe nhất thế giới, Well Group sở hữu bề dày hơn 25 năm kinh nghiệm, vận hành hệ sinh thái quy mô lớn gồm 17 pháp nhân và 32 cơ sở y tế, viện dưỡng lão, phòng khám từ nội địa đến quốc tế.

Ngày 18/03/2026, Onsen Fuji Group đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Well Group về Trung tâm dưỡng lão tiêu chuẩn Nhật tại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội.

Hợp tác cùng Onsen Fuji, Well Group mang theo mô hình vận hành viện dưỡng lão chuẩn Nhật cùng chương trình đào tạo CarePro độc quyền, đảm bảo dịch vụ chăm sóc tinh tế theo tinh thần Omotenashi.

Cái bắt tay này tạo nên hệ sinh thái chuyên sâu theo công thức độc bản: "Onsen - Phục hồi chức năng - Chăm sóc tận tâm". Các chuyên gia Well Group sẽ hiện thực hóa mô hình tắm khoáng trị liệu kết hợp phác đồ phục hồi chức năng, thể dục dưỡng sinh và thực dưỡng cá nhân hóa, nâng cấp không gian lưu trú thành trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho cả gia đình.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội: Làng trị liệu giữa Trung tâm y tế vùng Thủ đô

Được thừa hưởng trọn vẹn quy trình vận hành và đào tạo nhân lực bài bản từ hai "người khổng lồ" Azurit Hansa và Well Group, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội khẳng định vị thế độc tôn của một bất động sản trị liệu tiêu chuẩn quốc tế tại Trung tâm Y tế vùng Thủ đô.

Dự án tọa lạc trên trục Quốc lộ 21B (thuộc Liêm Hà, Ninh Bình) chỉ cách cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức từ 3 - 5 phút di chuyển.

Với quy mô 5,9 ha, dự án cung cấp hơn 1.200 sản phẩm đa dạng gồm căn hộ trị liệu Thera Home, shop khối đế, biệt thự và shoptel thương mại, hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên như người cao tuổi, chuyên gia, đội ngũ y tế, người nhà bệnh nhân và cư dân đô thị mong muốn tìm kiếm không gian sống khỏe.

Phối cảnh dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội.

Điểm nhấn của dự án là hệ sinh thái wellness với hơn 50 tiện ích chăm sóc sức khỏe như Sora Onsen Park, Thera Retreat & Spa, Thera Sauna, Detox Lab, Vườn thiền trị liệu 5 giác quan, Nhà hàng thực dưỡng,... Đây là nền tảng để dự án định vị một không gian sống mới, nơi cư dân tiếp cận các giá trị nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu ngay trong đời sống thường nhật.

Việc hợp tác cùng hai đối tác hàng đầu châu Âu và châu Á - Azurit Hansa và Well Group khẳng định tầm nhìn dài hạn của Onsen Fuji trong việc xây dựng hệ sinh thái bất động sản trị liệu quốc tế dẫn đầu thị trường.