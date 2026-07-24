Chọn Glutathione: Hàm lượng chưa phải là yếu tố quan trọng nhất

(VTC News) -

Cơ thể có khả năng tự tổng hợp Glutathione

Glutathione là một hợp chất được cơ thể tự tổng hợp từ ba axit amin gồm glutamate, cysteine và glycine. Trong điều kiện bình thường, nếu duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đặc biệt bổ sung đầy đủ protein và các thực phẩm giàu lưu huỳnh, cơ thể có thể tạo ra lượng Glutathione cần thiết để tham gia vào các hoạt động sinh lý.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, không phải lúc nào cơ thể cũng duy trì được trạng thái này. Thói quen thức khuya, áp lực công việc kéo dài, sử dụng bia rượu, thuốc lá, thường xuyên tiếp xúc với khói bụi hoặc ô nhiễm môi trường có thể làm gia tăng nhu cầu sử dụng Glutathione của cơ thể. Bên cạnh đó, khi tuổi tác tăng lên, khả năng tự tổng hợp Glutathione cũng có xu hướng suy giảm theo thời gian.

Điều quan trọng không chỉ là bổ sung bao nhiêu

Hiện nay, các sản phẩm Glutathione trên thị trường được phát triển với nhiều mức hàm lượng khác nhau. Tuy nhiên, con số ghi trên nhãn chỉ phản ánh lượng hoạt chất có trong mỗi khẩu phần, chứ chưa phản ánh toàn bộ chất lượng của sản phẩm.

Khi bổ sung qua đường uống, Glutathione cần đi qua hệ tiêu hóa trước khi được cơ thể tiếp nhận và sử dụng. Vì vậy, bên cạnh hàm lượng, người tiêu dùng cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ hoạt chất trong quá trình này, như nguồn nguyên liệu, dạng Glutathione và công nghệ bào chế.

Đây cũng là một trong những lý do trên thị trường có những sản phẩm có cùng hàm lượng nhưng mức giá lại khác nhau. Sự khác biệt có thể đến từ nhiều yếu tố như nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và công nghệ được sử dụng trong quá trình bào chế.

Công nghệ bào chế ngày càng được chú trọng

Một yếu tố khác ngày càng được chú ý khi lựa chọn Glutathione là chất lượng nguyên liệu. Glutathione được sử dụng dưới nhiều dạng khác nhau, trong đó phổ biến nhất là dạng khử Reduced L-Glutathione (L-GSH) và dạng oxy hóa Glutathione (GSSG).

Reduced L-Glutathione (L-GSH) được xem là dạng hoạt động, có khả năng trực tiếp tham gia vào hệ thống chống oxy hóa của cơ thể. Một số thương hiệu lựa chọn nguyên liệu Setria® L-Glutathione - một dạng L-Glutathione được sản xuất bằng công nghệ lên men, có độ tinh khiết cao và đã được nghiên cứu đánh giá về tính an toàn, hiệu quả.

Ngược lại, Glutathione oxy hóa (GSSG) cần trải qua quá trình chuyển đổi trở lại thành dạng GSH trước khi được cơ thể sử dụng trong các hoạt động sinh học.

Cùng với việc lựa chọn nguyên liệu, nhiều thương hiệu cũng đầu tư vào công nghệ bào chế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Một trong những công nghệ được ứng dụng là Liposome, sử dụng lớp phospholipid tạo thành các hạt liposome bao bọc Glutathione trong quá trình bào chế, với mục tiêu hỗ trợ bảo vệ hoạt chất khi đi qua hệ tiêu hóa và hướng đến tối ưu khả năng hấp thu.

Helix - Công nghệ Liposome của Codeage.

Bên cạnh đó, quy trình sản xuất, hệ thống kiểm nghiệm và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng cũng là những yếu tố góp phần tạo nên giá trị tổng thể của sản phẩm. Dù không thể hiện trực tiếp qua con số trên bao bì, đây lại là những tiêu chí ngày càng được người tiêu dùng cân nhắc khi lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Lựa chọn sản phẩm từ thương hiệu có nguồn gốc rõ ràng

Xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng hiện nay cũng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với nguồn gốc xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm.

TPBVSK Codeage Liposomal Glutathione là sản phẩm của thương hiệu Codeage, được phát triển với hai phiên bản Liposomal Glutathione 500mg và 1000mg.

Trong đó phiên bản 500mg sử dụng Setria® L-Glutathione có độ tinh khiết trên 99% kết hợp công nghệ Liposome với lớp phospholipid từ hoa hướng dương không biến đổi gen (non-GMO), hướng đến tối ưu khả năng bảo vệ hoạt chất trong quá trình hấp thu.

Công nghệ Helix giúp bao bọc 100% dưỡng chất bên trong màng Liposome.

Ngoài ra, sản phẩm được kiểm định bởi NSF (National Sanitation Foundation) - tổ chức chứng nhận độc lập của Hoa Kỳ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là một trong những tiêu chí được nhiều người tiêu dùng tham khảo khi lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bên cạnh thành phần, công nghệ bào chế và nguồn gốc xuất xứ.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý rằng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe không thay thế cho chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh. Việc duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, ngủ đủ giấc, hạn chế bia rượu, thuốc lá, kết hợp vận động hợp lý vẫn là những yếu tố nền tảng giúp chăm sóc sức khỏe lâu dài.