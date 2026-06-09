Báo Điện tử VTC News giành giải Khuyến khích Giải Báo chí Phật giáo 2025

(VTC News) -

Ngày 9/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025, tôn vinh 35 tác phẩm xuất sắc nhất trong tổng số gần 1.000 tác phẩm tham dự.

Báo Điện tử VTC News giành giải Khuyến khích thể loại báo in và báo điện tử cho tuyến 5 bài viết "Phật giáo Việt Nam: Hộ quốc an dân trong hành trình cách mạng" của nhóm tác giả Dương Quang Tùng, Nguyễn Ngọc Nam, Trần Thị Hiểu Lam, Nguyễn Thị Lai, Đỗ Thành Vĩnh, Phạm Duy Thành, Hồ Nhật Anh, Đặng Đình An.

Báo Điện tử VTC News giành giải Khuyến khích thể loại Báo in và Báo điện tử.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin và Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải - cho biết mùa giải năm nay tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ từ các cơ quan báo chí, nhà báo, nhà nghiên cứu và học giả trên cả nước.

Sau hơn 6 tháng phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận 948 tác phẩm hợp lệ, gồm 669 tác phẩm báo in và báo điện tử, 135 tác phẩm phát thanh - truyền hình cùng 144 tác phẩm ảnh báo chí.

Theo Ban Tổ chức, không chỉ tăng về số lượng, chất lượng tác phẩm dự thi năm nay cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều tuyến bài, phóng sự được đầu tư công phu, phản ánh sinh động đời sống Phật giáo và các vấn đề xã hội dưới góc nhìn nhân văn, giàu tính phụng sự cộng đồng.

Hòa thượng Thích Gia Quang đánh giá, nếu mùa giải đầu tiên tạo dấu ấn về sức lan tỏa thì mùa giải thứ hai đã cho thấy sự trưởng thành rõ nét về chiều sâu chuyên môn cũng như giá trị học thuật. Nhiều tác phẩm không chỉ thực hiện tốt chức năng thông tin mà còn góp phần lan tỏa các giá trị đạo đức, nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại sự kiện.

Từ gần 1.000 tác phẩm tham dự, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 35 tác phẩm tiêu biểu để trao giải. Có tổng cộng 104 tác giả, nhóm tác giả đến từ 28 cơ quan báo chí được vinh danh.

Cơ cấu giải thưởng gồm một Giải Đặc biệt; khối báo in và báo điện tử có một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và 11 giải Khuyến khích. Khối phát thanh - truyền hình có một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba cùng 6 giải Khuyến khích. Ở thể loại ảnh báo chí, Ban Tổ chức trao một giải Nhì, một giải Ba và 5 giải Khuyến khích, không có giải Nhất.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao 3 phần thưởng đặc biệt là các chuyến hành hương tới thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026, cùng một số giải phụ dành cho tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật.

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, trong bối cảnh báo chí đang đứng trước nhiều thay đổi do quá trình sắp xếp hệ thống cơ quan báo chí và yêu cầu chuyển đổi số, giải thưởng càng có ý nghĩa đặc biệt. Sự tham gia tích cực của đội ngũ người làm báo cho thấy dòng chảy truyền thông về Phật giáo vẫn được duy trì bằng tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà báo chí mang lại cho xã hội.

Ông khẳng định, thành công của Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 không chỉ góp phần khẳng định uy tín của một giải báo chí chuyên ngành quy mô quốc gia mà còn cho thấy những giá trị từ bi, trí tuệ của Phật giáo đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ phát triển và hội nhập.