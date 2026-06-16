Báo Điện tử VTC News đoạt 2 giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 16/6, tại UBND tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết và trao Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2025, nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có những tác phẩm báo chí chất lượng, phản ánh sinh động đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Ban Tổ chức, đến ngày 5/5, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 115 tác phẩm dự thi thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Sau quá trình chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Giải đã lựa chọn 61 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 4 giải A, 8 giải B, 20 giải C và 29 giải Khuyến khích.

Báo Điện tử VTC News nhận giải B và Khuyến khích Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk 2025.

Đánh giá về chất lượng tác phẩm dự thi, Hội đồng Giải cho biết các tác phẩm năm nay có nội dung phong phú, bám sát thực tiễn đời sống, phản ánh nhiều lĩnh vực từ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc đến các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng - an ninh.

Theo báo cáo của Hội đồng Giải, một trong những điểm nổi bật của mùa giải năm nay là nhiều tác phẩm đã phản ánh sâu sắc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân và lực lượng chức năng trong các đợt thiên tai, bão lũ xảy ra trên địa bàn.

Các tác phẩm đã khắc họa rõ nét những câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân trong quá trình hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn.

Hội đồng Giải báo chí trao giải cho các tác giả đoạt giải.

Tại giải năm nay, Báo Điện tử VTC News có 2 tác phẩm được vinh danh ở thể loại báo điện tử.

Trong đó, tuyến bài "Chuyện ghi ở vùng lũ" của nhóm tác giả Ngô Thị Hồng Duyên, Cao Thị Minh Nguyệt, Võ Lâm Thiên và Nguyễn Mạnh Hiếu giải B.

Tác phẩm là loạt bài phản ánh những câu chuyện xúc động về tình người trong trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 11/2025 tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Thông qua những nhân vật, hoàn cảnh cụ thể, loạt bài đã tái hiện hình ảnh người dân nhường cơm sẻ áo, lực lượng chức năng ngày đêm cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, tác phẩm "Chủ tịch Đắk Lắk: Kết hợp nông nghiệp và kinh tế biển, tỉnh sẽ bứt phá" của hai tác giả Ngô Thị Hồng Duyên và Cao Thị Minh Nguyệt được trao giải Khuyến khích.

Tác phẩm phản ánh định hướng phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, trong đó nhấn mạnh tiềm năng kết hợp giữa thế mạnh nông nghiệp truyền thống với kinh tế biển nhằm tạo động lực tăng trưởng cho địa phương trong giai đoạn tới.